美國減息 | 滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

13:44(更新)

渣打下調港元最優惠貸款利率四分一厘至5.875厘

渣打香港最新宣布，由下周一(23日)起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息6.125厘，調低至年息5.875厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.875厘下調至年息0.625厘。

12:47(更新)

中銀香港下調最優惠利率四分一厘至5.625厘

中銀香港宣布，自下周一(23日)起，港元最優惠利率調低0.25厘，由年利率5.875厘降至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.875厘降至0.625厘。該行給予港元5000元及以上年利率為0.625厘，低於5000元維持零息。





滙豐調低港元利率主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定

滙豐銀行宣布，由明日(20日）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。



另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行今天決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的，該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。

撰文：經濟通採訪組

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