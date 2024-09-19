  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國減息 | 滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

19/09/2024

美國減息 | 滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

 

 

13:44(更新)

渣打下調港元最優惠貸款利率四分一厘至5.875厘

 

　　渣打香港最新宣布，由下周一(23日)起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息6.125厘，調低至年息5.875厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.875厘下調至年息0.625厘。

 

 

12:47(更新)

中銀香港下調最優惠利率四分一厘至5.625厘

 

　　中銀香港宣布，自下周一(23日)起，港元最優惠利率調低0.25厘，由年利率5.875厘降至5.625厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.875厘降至0.625厘。該行給予港元5000元及以上年利率為0.625厘，低於5000元維持零息。

 

滙豐調低港元利率主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定

 

　　滙豐銀行宣布，由明日(20日）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。


　　另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。


　　滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行今天決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的，該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。

 

撰文：經濟通採訪組

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03963

融眾金融

0.385

異動股

06862

海底撈

13.480

異動股

01629

冠均國際控股

0.109

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03963 融眾金融
  • 0.385
  • 06862 海底撈
  • 13.480
  • 01629 冠均國際控股
  • 0.109
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.680
  • 01380 中國金石
  • 0.081
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.700
  • 目標︰$91.30
  • 00836 華潤電力
  • 18.860
  • 目標︰$21.30
  • 01093 石藥集團
  • 4.690
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 3.520
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 50.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 388.800
  • 00941 中國移動
  • 72.100
  • 00388 香港交易所
  • 238.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
報章貼士
  • 03306 江南布衣
  • 13.840
  • 目標︰$9.84
  • 02380 中國電力
  • 3.400
  • 目標︰$5.00
  • 02688 新奧能源
  • 49.100
  • 目標︰$58.00
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 11.340
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.300
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.050
即時重點新聞

19/09/2024 16:33  【美國減息】摩根資管：料美國11月及12月將分別減息四分一厘

19/09/2024 19:28  傳快手股東擬折讓最多4%配股，涉資最多37.7億元

19/09/2024 12:09  【美國減息】滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

19/09/2024 17:20  【美國減息】梁志堅︰減息利好樓市，惟仍需時間止跌回升

19/09/2024 17:18  【專訪】洪灝：人行若跟隨大幅減息反利人幣，港股勢收復萬九關

19/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０４億元，買阿里沽盈富基金

19/09/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】星展升中石油至「買入」，大和調高美團目標一成

19/09/2024 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９２１，一至三個月均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

打風不停市 | 打風不停市下周一起實施，一文看清銀行相應安排新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國轉減持美國債，A場兩連升，人民幣創近年半高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息 | 渣打料美聯儲11月續減息半厘，港銀減P方向明確新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

消委會地產代理投訴公開！隱瞞單位曾有墮樓事故、單位實際與預期有落差！法庭點判決？睇埋買賣樓注意事項
人氣文章

主場·日本．Katty

北海道札幌 | 《我談的那場戀愛》8大浪漫場景公開：札幌電視塔、大通公園、「圓形橋」Snow Ring！女主角住邊間奢華酒店？戲中花田喺依度！10 月必睇紅葉+掃帚草
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】選你不喜歡的顏色 看出內心想逃避工作的真實原因！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

中秋吃滯怎麼辦？跟女神舒淇、鄭秀文學7天排毒餐+DIY水克非爾飲品，排毒同時減輕腸胃負擔！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《解憂計情車》——搭一程的士，暫且解一個心結
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

骨質疏鬆 | 背痛、頸痛、指甲易斷是先兆？4招預防骨質疏鬆
健康好人生 Health Channel
人氣文章
上班族這行為=慢性自殺？患12種慢性病風險高26%！醫生：每天走路咁多步可將死亡風險減至最低
人氣文章
減肥有效方法 | 29歲男284磅高血壓血脂超標！醫生教6招1年激減120磅！所有指數回落重拾健康
人氣文章
胰臟癌 | 女子腹痛求診胰臟癌指數超標40倍！醫生揭與1種飲品有關？戒掉1個月癌症指數回復正常！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2024 20:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/09/2024
打風不停市 | 打風不停市下周一起實施，一文看清銀行相應安排
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打全線減息6個月仍有3.6厘，一年期降至3厘

19/09/2024 16:53

貨幣攻略

美國大選 | 特朗普再逃死劫，兩黨卻對「灰犀牛」視若無睹

19/09/2024 13:11

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金