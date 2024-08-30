新世界 | 新世界完成逾160億元還款，目標3年後資產負債率低於四成

新世界已設定至2027年將資產負債率降至40%以下目標

據《南華早報》報道指，新世界發展(00017)已於7、8月完成超過160億港元(約20.5億美元)的貸款安排及債務償還，包括對2025年到期的某些貸款提前再融資。公司已設定至2027年將資產負債率降至40%以下目標。報道引述新世界表示，集團將繼續透過多元化融資管道優化債務組合，有效控制融資成本，保持穩健的財務狀況。



新世界表示，已增加境內貸款以降低整體融資成本，並正討論更多相關事項。境內貸款包括的12年期10億元人民幣貸款，利率3.1%；15年期4億元人民幣貸款，利率3.15%。另一方面，其境外銀行貸款成本仍然較低，平均利率為 Hibor加1.1%至1.2%。



報道亦指，本月較早時新世界發展發行了4億美元3.5年期票據，票面利率8.625%，所得款項將用於一般企業用途、資本管理和再融資。公司表示該次債券發行吸引了15億美元的利息，超額認購達3.75倍。

撰文：經濟通採訪組

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