  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

新世界 | 新世界完成逾160億元還款，目標3年後資產負債率低於四成

30/08/2024

新世界 | 新世界完成逾160億元還款，目標3年後資產負債率低於四成

 

新世界已設定至2027年將資產負債率降至40%以下目標

 

　　據《南華早報》報道指，新世界發展(00017)已於7、8月完成超過160億港元(約20.5億美元)的貸款安排及債務償還，包括對2025年到期的某些貸款提前再融資。公司已設定至2027年將資產負債率降至40%以下目標。報道引述新世界表示，集團將繼續透過多元化融資管道優化債務組合，有效控制融資成本，保持穩健的財務狀況。


　　新世界表示，已增加境內貸款以降低整體融資成本，並正討論更多相關事項。境內貸款包括的12年期10億元人民幣貸款，利率3.1%；15年期4億元人民幣貸款，利率3.15%。另一方面，其境外銀行貸款成本仍然較低，平均利率為　Hibor加1.1%至1.2%。


　　報道亦指，本月較早時新世界發展發行了4億美元3.5年期票據，票面利率8.625%，所得款項將用於一般企業用途、資本管理和再融資。公司表示該次債券發行吸引了15億美元的利息，超額認購達3.75倍。

 

撰文：經濟通採訪組

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02611

國泰君安

8.290

異動股

01010

天璽曜１１

0.540

異動股

02171

科濟藥業－Ｂ

3.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02611 國泰君安
  • 8.290
  • 01010 天璽曜１１
  • 0.540
  • 02171 科濟藥業－Ｂ
  • 3.250
  • 00195 綠科科技國際
  • 0.280
  • 02552 華領醫藥－Ｂ
  • 1.150
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.670
  • 目標︰$0.80
  • 00656 復星國際
  • 4.050
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 118.200
  • 目標︰$129.20
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.660
  • 目標︰--
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.450
  • 00700 騰訊控股
  • 382.000
  • 00941 中國移動
  • 76.200
  • 00005 滙豐控股
  • 68.600
  • 00388 香港交易所
  • 240.400
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.360
  • 目標︰--
  • 09969 諾誠健華
  • 4.980
  • 目標︰$5.40
  • 01426 春泉產業信託
  • 1.900
  • 目標︰$2.14
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.265
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 33.600
即時重點新聞

30/08/2024 12:46  【提振內房】傳中國擬下調存量房貸利率，首次允許轉按揭

30/08/2024 13:23  《異動股》大新銀行(2356)績後飆逾7%，中期息增1.4倍

30/08/2024 13:11  《中資異動》四環醫藥漲近4%，「減肥神藥」內地臨床實驗獲批

30/08/2024 13:04  《異動股》萬科急飆近9%領漲內房，傳內地擬下調存量房貸利率

30/08/2024 12:07  恒指半日升313點報18100返月高，理想開車比亞迪系兩股漲

30/08/2024 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒６７億元，買騰訊沽工商銀行

30/08/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降長汽至中性，中金升交行目標近兩成

30/08/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９５４，三個月拆息較上日微升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地再推救市措施內房爆升，績差遭大行唱淡博唔過？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 民調結果持續對特朗普不利，賀錦麗在七大搖擺州領先新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場、財務自由可同步發展？公開3大理財誤解︰慳錢唔會令你發達！打工仔必學 3招職場開源法
人氣文章

玩樂 What’s On

哈囉喂2024｜海洋公園哈囉喂9月回歸！重現舊城寨、冥府婚宴、廠房禁地等6大恐怖鬼屋！嘩鬼匯演有韓國爆肌猛男坐鎮、中式神功戲！即睇日期、票價
人氣文章

娛樂情報

傳《愛回家》劇組將停廠暫緩拍攝！幾時再開拍？TVB減少本地製作強攻大灣區？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

自助餐推介 | 中環文華東方酒店Buffet回歸！9月限定即開法國生蠔！波士頓龍蝦鮮味彈牙、即製巴馬臣芝士意粉鮮香掛汁！任食經典芝士蛋糕、自家製奶茶雪糕
人氣文章

港女講男．妮洛

首次約會就被Out？見面談及這2個話題，切忌自踩地雷、口不擇言！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

推介兩間隱於鬧市的酒吧與居酒屋！讓特調雞尾酒、清爽細膩的清酒一洗生活的疲憊感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
番薯的功效 | 食番薯對健康6大益處！低GI助穩定血糖、幫助減肥！中醫師教這個鐘數吃番薯最有益最吸收 新文章
人氣文章
夾公仔中獎發現公仔藏滿滿蟲卵超驚嚇！業內人士爆原因係咁！教你正確清洗毛公仔方法
人氣文章
素食人士多吃蔬菜水果仍患大腸癌？營養師揭茹素6大潛在患癌原因！這些素食材是地雷！教你健康茹素3大原則 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2024 18:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事30/08/2024
神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金