美國減息 | 香港金管局下調基準利率50點子至5.25厘

貼現窗基本利率下調50個點子

美國聯儲局議息後減息0.5厘，金管局宣布，貼現窗基本利率下調50個點子至5.25厘，之前為5.75厘。



金管局指，因應美國調低聯邦基金利率的目標區間50基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5.25厘，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是3.21厘，所以根據預設公式，基本利率設定於5.25厘。



金管局最近一次行動是在去年7月，當時因應美國聯儲局再度加息0.25厘，金管局將貼現窗基本利率進一步上調0.25厘至5.75厘。

金管局:減息周期剛開始，利率一段時間仍處較高水平

署理香港金管局總裁李達志表示，是次美聯儲減息決定大致符合市場預期，儘管美聯儲點陣圖中顯示出未來的減息路徑，但未來減息步伐有不少變數，料市場對各項經濟數據在未來較反覆，提醒投資者留意相關風險。

減息周期才開始，料利率在未來仍處較高水平

他指出，本港貨幣及金融市場運作一直維持暢順，港元匯率穩定，在聯匯制度下，港元拆息整體上趨近美元息率，較短期的市場拆息則受本地資金供求等因素影響，整體而言美息下調，本地市場利率有回落空間，預期對經濟會有正面影響，減息周期才剛開始，料利率在未來一段可見時間處於較高水平。

本港減息未必百分百與美國同步

被問及本港銀行會否調整最優惠利率，他表示，一般銀行在調整相關利率時會考慮一系列因素，包括美聯儲議息決定、本地資金成本及供求，以及資金結構水平等，相信「我哋好快就會知道」，又指美聯儲在加息周期時，加息相當多，而本港最優惠利率上調並沒有「百分百」反映上述情況，故在「倒轉頭行」時，可能未必會完全同步。



他又提及，對於整體經濟及資金流向，美息水平及香港市場利率因素僅為其中一個因素，還有其他因素，包括整體經濟及地緣政治，但有一個因素有正面發展，對整體而言也是相對比較有支援性的發展，而今次美國減息對環球金融環境帶來較寬鬆的改變，希望對有進行借貸的中小企及個人提供更大空間，而專責小組亦會繼續運作，並為中小企提供幫助。

陳茂波：美減息大致符市場預期，本港不一定亦步亦趨

香港財政司司長陳茂波表示，美國聯儲局減息半厘符合市場預期，反映減息周期開始，可以預期本港利率走勢大致與美息趨近，但亦要視乎其他因素，包括本地資金流向及巿場狀況去調整速度及幅度，不一定亦步亦趨，需要繼續審慎及留意。



陳茂波預期，美國之後會再減息，但考慮到美國的經濟狀況及即將舉行的美國總統大選等不確定因素，目前取態較為審慎。



陳茂波說，上次美國加息周期時，香港並未跟足美國加息幅度和速度。其評估是當美國息率一直下調，香港的息率有空間下調時，會有利本地企業的經營，資金壓力會比較小，對資產市場的影響亦正面，但同時間，由於地緣政治關係，國際貿易方面，時常會出現爭拗，因此仍要留意和小心。



陳茂波早上隨團與行政長官李家超率領的政府代表團前往北京，出席京港洽談會。他指，此行主要推動招商引資工作，並到不同企業參觀，希望吸引更多包括創科等內地企業落戶香港，以港作為拓展國際市場的區域供應鏈管理中心。

陶冬：美儲不敢再賭寧先作防守，並回應市場「逼宮」

美國聯儲局周三（18日）宣布，公開巿場委員會(FOMC)以11比1的大比數投票結果，決定減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，為2020年3月以來首次減息。FOMC的會後聲明指出，就業及通脹目標的風險大致平衡，委員會對通脹回落的信心增加。



經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》訪問時指出，美聯儲減息本身不是什麼新聞，但是減息25點還是50點，卻成為市場熱烈爭議的話題，也使得這次減息決定成為鮑威爾作為聯儲主席之後，決策最躊躇的一次利率調整。他認為聯儲選擇大碼減息的原因，第一是聯儲在經歷了2022年錯判通脹形勢後「不敢再賭」，寧願先做防衛性動作再伺機調整；第二是市場在逼宮，期貨市場定價表達的意思是，如果不大碼減息，市場就「死給你看」，聯儲希望穩定金融市場。



陶冬還指出，比減息一碼還是兩碼爭論更有意義的。是探討未來利率政策的路線圖。他預計聯儲可能在11月再減息兩碼（即0.5厘），然後展開按部就班的逐步下調政策利率模式，同時聯儲官員通過口頭干預來調整市場的預期。如果經濟數據大幅好過預期，就不排除暫停減息一次；如果經濟狀況不好，也可能出現一次減兩碼。但是主基調估計是「按部就班」，盡量避免導致不必要的市場恐慌。

撰文：經濟通市場組、採訪組

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