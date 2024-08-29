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中小企藉數碼轉型支援先導計劃開拓客源 拉近品牌與顧客距離

29/08/2024

中小企藉數碼轉型支援先導計劃開拓客源 拉近品牌與顧客距離

 

現今商業競爭越趨激烈，企業要脫穎而出，必須緊貼市場及顧客消費模式的發展及變化，加快數碼轉型步伐。有見及此，不少中小企選擇申請「數碼轉型支援先導計劃」（計劃），善用科技引入電子支付系統及店面銷售、線上推廣，以及客戶管理及優惠系統方案等，實現升級轉型，在拓展業務、提升效率和擴大客源方面取得突破。


和氣堂是其中一間參與計劃的零售業中小企，提供氣穴刮痧療程及養生芳療產品，並透過計劃獲得資助以採用線上推廣方案。創辦人溫茜而表示，參加計劃有助增加客源，還能針對客戶群進行有效的產品宣傳。她指出，內地商戶多使用微信小程式作為購物及會員管理平台，可拉近品牌與顧客距離。


溫茜而認為計劃的審批速度快，而且「物超所值」。她笑言︰「市面上的方案供應商收費，比我參加計劃所付出的價錢高出六倍多。計劃為我節省不少成本，而且新方案可以幫助公司拓展客源、簡化客戶管理，增加營業額。」採用新方案後，顧客只需用手機在微信內搜尋其公司名稱，即可使用公司的小程式隨時網上購物、獲取電子優惠券及管理用戶積分。這不僅節省顧客時間，也增強他們的購買慾，從而提升公司營業額。


易拓客EasyTok是數碼港培育初創企業，為和氣堂提供線上推廣方案。創辦人及行政總裁翁育明表示，現時越來越多香港企業對微信小程式感興趣，而易拓客EasyTok的方案容許未有登記為微信用戶的顧客透過網絡連結登入，令顧客的網購過程更便利。中小企更可以透過微信和小紅書刊登廣告，讓顧客有更多途徑接觸商戶的資訊。

 

中小企藉數碼轉型支援先導計劃開拓客源 拉近品牌與顧客距離

圖片說明︰數碼科技方案供應商易拓客EasyTok（左）與和氣堂（右）成功配對，應用線上推廣方案。和氣堂創辦人溫茜而認為計劃審批速度快及物超所值。


專營傳統糕點的糕點時光早前開設首間餐廳，希望藉計劃增加堂食銷售額。聯合創辦人兼營運總裁楊明珠分享︰「我們的餐廳主打傳統糕點文化，同時希望注入年輕風格，多方面吸引各年齡層的顧客。我希望透過引入電子點餐，更迎合年輕一代的消費模式，有效提升他們的餐飲體驗。」楊明珠認為計劃提供現成的數碼科技方案，並涵蓋兩年費用，幫助其餐廳節省尋找科技方案供應商的時間和精力外，資金支持亦有助他們及早升級轉型。


糕點時光採用營運通eRun提供的電子支付系統及店面銷售方案。楊明珠表示，客人自行點餐讓員工能夠騰出時間集中提升食品質素及顧客服務，而且方案簡單易用，較年長的員工亦能輕鬆上手。

 

中小企藉數碼轉型支援先導計劃開拓客源 拉近品牌與顧客距離

圖片說明︰糕點時光（左）與數碼科技方案供應商營運通eRun（右）成功配對，應用電子支付系統及店面銷售方案。糕點時光聯合創辦人兼營運總裁楊明珠表示，計劃讓中小企節省尋找科技方案供應商的時間。


營運通eRun副銷售總監吳綺雯指出，中小企尋找數碼方案時，最著重易學易用。她表示，該系統除了容易使用外，更可讓中小企隨時查看營運數據，了解實際銷售情況。此外，系統的手機下單功能可讓顧客在點餐時提醒職員有關食物敏感或特別要求，提升雙方溝通效率和準確性。

 

中小企藉數碼轉型支援先導計劃開拓客源 拉近品牌與顧客距離

圖片說明︰和氣堂微信小程式（左）可作為銷售及會員管理平台。糕點時光採用電子點餐（右）迎合年輕一代的消費模式。 


計劃現時已全面接受本地餐飲業和零售業中小企申請，三個指定方案類別包括「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」和「客戶管理及優惠系統」。申請方法及詳情已上載於計劃網站 ( https://dtspp.cyberport.hk/ ) 。數碼港並將於9月3日舉行「數碼轉型支援先導計劃線上簡介會」，協助中小企了解數碼方案如何促進業務升級轉型。


數碼轉型支援先導計劃線上簡介會

日期︰2024年9月3日（星期二）

時間︰下午3時30分至4時30分

連結︰https://bit.ly/3yEbZxC  

 

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