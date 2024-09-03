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異動股 | 昇能集團市值蒸發99%淪毫子股，被指股權高度集中

03/09/2024

異動股 | 昇能集團市值蒸發99%淪毫子股，被指股權高度集中

 

昇能集團(02459)價跌99.1%，淪毫子股

 

　　　昇能集團(02459)於今日11:01am時造價按日暴跌99.1%，報0.18元，成交約1.21億股，涉資8636萬元。

 

　　　從成交分析來看，現時最大淨被動賣出券商為東吳證券國際，金額318.7萬元，成交股數1349.2萬股，佔總成交6.67%。

 

(最新：昇能集團已於午後約2:50pm停牌，未知停牌原因。停牌前報0.325元，較上日急瀉98.4%。)

 

　　 證監會昨日（2日）公布，指最近曾就昇能集團之股權分布進行查訊。查訊結果顯示該集團於2024年8月19日，有25名股東合共持有2.79億股該集團股份，相當於該集團之已發行股本之27.65%。截至2024年8月19日，合共有4930.9萬股該集團股份(佔已發行股本之4.88%)沒有結存於中央結算及交收系統(CCASS)，亦沒有在該集團的香港股東名冊中登記。　

 

　　昇能集團公告回應指，於公告日期，不少於25%的已發行股份由公眾人士持有，已維持足夠的公眾持股量。

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