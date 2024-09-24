港股 | 午市前瞻 | 人行寬鬆重拳港股挑戰萬九 專家料恒指年底前見兩萬

《經濟通通訊社24日專訊》受人行重磅寬鬆刺激，港股早市愈升愈有，目前藍籌股僅五股下跌，恒生指數半日報18845，升598點或3.3%，且有大成交配合，僅交易半日主板成交已經達到1179億元。



恒生中國企業指數報6641，升251點或3.9%。恒生科技指數報3853，升155點或4.2%。

人民銀行行長潘功勝在今早記者會上公布多項寬鬆貨幣政策，內地及香港股市半日急升（資料圖片）。

溫鋼城：恒指大有機會再創年內新高

人行今早祭出重磅寬鬆組合技，包括降準0.5個百分點釋出一萬億人幣流動性，再下調存量房貸利率約0.5個百分點，再者進一步下調全國第二套房最低首付比例由25%下調至15%。多箭齊發刺激港股升破18500期指關口，恒指半日升幅擴大至約600點，創近四個月新高。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指目前勢頭良好，預計此後今年餘下時間內上升動力充足，大有機會反覆向上挑戰5月所造今年高位19700，並有望於年底前抵達20000大關。

他指出，美國正式減息後美元有所回落，人民幣走勢轉強，中央方面亦快速配合減息推出救市組合拳。他認為，今次升勢將會與4月一次升勢類同，市場會先行押注政策利好預期，後續觀望政策成效，即經濟數據有否改善，否則仍有機會獲利回吐。

恒指收復四個月高，下一步挑戰萬九關。（經濟通HV2報價系統截圖）

內房需求低料股價橫行，內銀資金壓力降惟業務受壓

存量房貸利率及二套房最低首付比例再次下調，內房股受惠拉升，惟早盤個別急升股份升幅收窄，萬科(02202)更一度倒跌。溫鋼城指政策雖好，但內地樓房需求仍然偏低，巨大存量房加上繼承資產大量填補需求，後市新房需求量難以提升，此目前仍不能太過樂觀。他認為內房後市走勢仍會受每月銷售數據左右，但料內房短期未必會再大跌，以窄幅橫行為主。



另外，助力解決內房問題的內銀股同獲「降準」惠及，有望紓緩資金壓力，早市內銀股全線造好，招行(03968)大升9%。溫鋼城坦言減息對內銀不著數，要壞帳減少才會對內銀有利，現時資金壓力雖然有望減少，但下調存量房貸利率或會進一步削弱淨息差，短線內銀股業務仍會受壓。以建行(00939)為例，現價逼近8月高位5.86元，料主一步升至6元會有較大阻力，現價入手輸蝕，有意者宜等股價回落至50天線約5.5元才再入手會較好。

萬科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

建行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

招行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

永輝須解決盈利倒退問題，或累名創下半年增長

另外，名創優品(09896)宣布斥約62.7億人民幣收購永輝超市(滬:601933)共約26.68億股，但永輝超市上半年淨利大跌逾26%，市場並不看好此次收購行動下，名創優品股價今早起暴瀉，半日最多急跌超過三成。溫鋼城明言市場趨勢傾向網購，名創優品此時購一間線下超市，以目前市況而言確實難被看好，而且永輝超市850間門市規模並不算小，名創優品低位買入股權後急需扭轉永輝超市倒退情況，且看名創優品究竟有何大計。



技術上看，名創優品跌三成後跌幅收窄反映已有資金撈底，但名創優品所屬內需板塊偏淡，而公司本身業績造好獲市場預期下半年會有五至六成增長，假如永輝入帳後拖累公司增速，名創優品或會得不償失。

（Shutterstock圖片）

名創優品股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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