打風不停市 | 打風不停市下周一起實施，一文看清銀行相應安排

港交所(00388)將於下周一（23日）起實施「惡劣天氣不停市」新安排，香港證券及衍生產品市場將在惡劣天氣（即懸掛八號或以上颱風信號、或發出黑色暴雨警告）下如常運作，當中包括首次公開招股、滬深港通北向和南向交易、衍生產品假期交易、收市後交易時段在內的所有證券和衍生產品市場，屆時將按照原定的交易日曆如常運作，不受天氣情況影響，增加市場運作的確定性。

（資料圖片）

2018年以來惡劣天氣導致香港市場共12次停市

參考過往數據，自2018年以來，惡劣天氣導致香港市場共12次停市，其中4次發生在2023年，停市維持了數小時至整個交易日不等，而在全球國際金融中心之中，只有香港股票市場仍會在惡劣天氣下停市。香港市場目前有超過500家交易所參與者營業，部分中小券商或需要更多時間安排所有員工以遙距方式工作，亦有部分香港中小劵商在推行上述舉措時有不少關注，包括相關系統上的技術配合問題以及保障從業人員的人身安全等。

超過99.9%參與者已準備就緒，4家券商尚未準備好

財經事務及庫務局表示，在完成測試及市場演習環節後，佔證券市場份額超過99.9%的參與者，以及所有衍生產品市場參與者，已向交易所提交申報，表明已全面準備就緒在本月23日起的惡劣天氣日維持營運，而在惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場運作是與國際接軌，可提升香港市場競爭力。

不過，港交所早前表示，截至9月10日，有4間中小型市場參與者尚未為惡劣天氣營運全面準備就緒，包括萬光證券、環一證券、陽光資本證券及太陽證券。另外，截至8月28日，有15間交易所參與者和結算所參與者表示，將需要交易所提供支援措施，相關券商獲豁免遵守若干規定和責任，但亦須遵守相關交易限制。

各大銀行就「打風不停市」作出相應安排

（一）滙豐表示，惡劣天氣交易實施後，在證券交易安排方面，市場維持交易；匯豐中小企中心維持關閉，不提供分行交易服務；已註冊商務「網上理財」的客戶可透過商務「網上理財」進行證券交易，而在結算及交收方面，則與正常結算日相同。

（二）恒生(00011)表示，在惡劣天氣情況下，將繼續如常通過該行網上證券交易渠道及自動化／專人接聽證券買賣熱線提供以下投資產品及服務，包括香港上巿證券及衍生產品、A股通股票、股票每月投資計劃、上市債券以及首次公開認購股票和債券。分行服務將維持暫停。

恒生指，為便利在惡劣天氣情況下交易，該行將透過電子渠道提供以下資金轉帳相關服務，包括本地轉帳、跨境轉帳、海外轉帳、設定轉帳限額、設定收款人。

結算、退回及交收的安排方面，恒生的結算、退回及交收服務（就中央結算系統相關付款、支票及電子結算項目）將繼續如常進行，以便上巿證券及衍生產品相關付款交收。然而，實體支票的處理可能受到惡劣天氣情況影響而出現退票情況。

（三）中銀香港(02388)表示，於惡劣天氣時，該行所有分行將暫停營業，並只以電子化方式提供銀行服務。儘管上述情況，該行就以下服務將有特別安排或改動，有關服務持續受相關條款細則所約束，在股票交易方面，將透過電子化渠道及專人接聽電話投資交易專線提供股票交易服務；而在支票結算交收及匯款服務方面，就紙本支票而言，維持不提供交收服務，而於前一個營業日截票時間前存入之支票，將提供結算交收服務；將提供電子支票服務；將繼續維持匯款相關服務；而「財富組合融資」透支授信/一般銀行授信及貸款（股票抵押）等貸款當中之抵押品價值可能因應惡劣天氣下維持交易而發生變化。

（四）渣打香港表示，為配合惡劣天氣交易安排，將於下周一起，在惡劣天氣情況下維持若干銀行服務及運作，在股票投資服務方面，經港交所的交易，相關交易服務將如常經網上銀行、SC Equities和股票服務熱線提供。成交單據亦將如常處理。股票結算將如常進行。以下三項公司行動將如常辦理，包括股票合併及分拆，買賣單位變更以及支付現金股息（視乎銀行當天是否已收到款項）。其他公司行動、存入/提取實貨股票、轉入/轉出非實貨股票等服務，將順延至惡劣天氣後之工作日辦理。

渣打香港指，全線分行網絡、優先理財中心、優先私人理財中心、大灣區理財中心、中小企業理財中心及企業特快中心、透過myRM 渠道提供的服務、為中小企業提供的投資服務和上述未提及的其他銀行服務將繼續暫停。惡劣天氣交易安排並不適用於中小企業理財服務。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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