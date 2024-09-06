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舒適堡結業 | 舒適堡宣布暫全線結業，稱有新投資者免費提供餘下服務

06/09/2024

舒適堡結業 | 舒適堡宣布暫全線結業，稱有新投資者免費提供餘下服務

 

　　舒適堡(PHYSICAL)健身中心宣布暫時全線結業，亦稱新投資者承諾續為客戶免費提供餘下所有服務。


　　舒適堡發通告，指疫情過後不少分店的業主仍然維持高租金，無奈即日起暫時全時結業，以待重整業務。新投資者承諾繼續為客戶免費提供餘下健身卡、私人教練課堂及美容療程服務，而新公司正積極與分店業主緊密磋商及洽談租用原址安排，達成共識後會即時重開提供服務。


　　另有本地傳媒引述市場消息指，荔枝角曼克頓山一伙兩房單位最新以890萬元沽出，呎價16,543元。據悉，單位由大型連鎖健身中心舒適堡創辦人陸毅強夫婦於3個月內抛售3伙美孚曼克頓山單位，合共套現約2685萬元。

 

舒適堡創辦人近月沽出3伙曼克頓山單位

 

　　舒適堡各分店近月接連結業，亦涉嫌欠供員工的強積金。強積金管理局日前表示，舒適堡(Physical Health Centre Hong Kong Limited)未為約740名員工繳交今年6月及7月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約300萬元，當中包括今年7月及8月向積金局投訴的2名投訴人。積金局正與舒適堡跟進，並要求盡快補交欠款，否則局方會入稟法院向舒適堡作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。


　　積金局表示，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

 

撰文：經濟通採訪組

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