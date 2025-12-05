平台股｜市監總局規範外賣平台促銷行為，阿里美團京東勢弱邊隻最值博？

國家市場監管總局針對外賣行業非理性競爭等問題，發布《外賣平台服務管理基本要求》，規範促銷行為及強化配送員權益保障等，阿里巴巴(09988)旗下淘寶閃購、美團(03690)、京東(09618)三大外賣平台均表示自願執行相關國家標準，三隻股份股價今日(5日)早段齊偏軟，其後均隨大市稍微反彈，惟美團及京東年初至今仍分別累跌約34%及9%，阿里近期亦走弱，但今年迄今仍累升95%，三隻股份哪隻最值博？

（AP圖片）

市監總局發布外賣平台管理要求 規範促銷行為

國家市場監管總局表示，針對近年來外賣行業存在的「幽靈外賣」、非理性競爭以及外賣配送員權益保障不足等問題，市監總局近日發布實施推薦性國家標準《外賣平台服務管理基本要求》，推動引導外賣平台同步深化整改。其中提出，聚焦平台內商戶管理，強化主體責任落實。通過規範商戶入駐審核、日常運營管理等環節，引導外賣平台切實履行對商戶的服務與管理責任。支持鼓勵商戶積極響應「互聯網+明廚亮灶」有關要求，嚴守食品安全底線，守護消費者「舌尖上的安全」。另提出，聚焦平台收費與促銷行為，強化競爭秩序規範。明確平台收費規則及促銷活動管理要求，督促引導外賣平台簡化收費項目、規範促銷行為，推動各類收費信息透明化、促銷規則合理化，營造公平有序的市場競爭環境。



《基本要求》又提出，聚焦平台用工管理，強化配送員權益保障。圍繞勞動強度、職業關懷和社會保障等方面，提出合理確定勞動時間、完善職業培訓體系、探索多元保障方式等內容，助力健全配送員權益保障機制。同時，聚焦平台內爭議處理，強化協商機制建設。督促平台建立完善消費者權益保護體系，完善消費者、商戶、配送員等多元主體投訴、申訴及處置機制建設，確保平台管理程序透明，暢通投訴舉報與異議反饋渠道，主動接受社會監督。

淘寶閃購、美團、京東：自願執行外賣平台國家標準

阿里巴巴旗下淘寶閃購、美團、京東三大外賣平台今日相繼通過官方渠道發布聲明，稱將自願執行外賣平台國家標準，把標準要求系統融入平台運營管理和服務流程之中，持續優化平台規則，提高商戶與配送員服務管理水平，提升消費者體驗，保障配送員、消費者和商戶各方權益。將以本標準實施為契機，積極助力推動外賣行業規範管理、品質服務、理性競爭、生態共贏。與社會各界一道，維護公平有序的市場環境，助力餐飲外賣行業高質量、可持續發展。

值得一提，此次《外賣平台服務管理基本要求》針對配送員工作時間作出明確限制：每天接單時長原則上不超過8小時，達到8小時後需經騎手確認方可繼續接單；連續接單超4小時應發出疲勞提示，暫停派單20分鐘。針對平台「內捲式」競爭問題，新規要求規範價格促銷行為，禁止強制商戶分攤促銷成本或通過推廣工具捆綁、臨時上調服務收費等方式變相轉嫁促銷成本。

瑞銀長遠看好美團品牌及差異化優勢 予目標價128元

瑞銀近日發表研報指，與美團團隊會面後，雖然認為短期盈利存在不確定性，但長遠仍看好美團穩固消費者品牌認知度，以及其差異化的供應端創新舉動，如浣熊食堂、閃購等。「雙11」後，美團管理層強調行業整體減少用戶補貼，支持單位經濟效益顯著改善。這帶動美團外賣在過去兩個月的訂單份額回升，管理層預期隨著競爭對手進一步減少補貼，特別是低客單價訂單，這一趨勢將持續。管理層重申美團專注於核心及高價值用戶的策略，客單價超過人民幣15元及30元的訂單(代表盈利交易)分別達到約67%及70%的交易總額市場份額。管理層強調未來避免重新陷入價格戰的重要性，而是選擇動態管理中高客單價訂單的補貼減少步伐，亦對美團在下線城市保持主導地位充滿信心，指阿里巴巴優先將資源投放在高線城市，擁有更多電商用戶提供更大的交叉銷售潛力。

瑞銀指，美團繼續通過專注於供應端改革來實現差異化，這可能需要競爭對手一段時間才能複製。雖然美團與阿里巴巴的單位經濟(UE)差距從競爭前的每單2元人民幣收窄，但管理層料長期可能在每單1至1.5元人民幣水平穩定，差異主要來自騎手成本優勢以及更高的單位收入，當中閃購潛在可達更高UE水平。瑞銀維持美團「買入」評級，目標價128元。

（Shutterstock圖片）

招商證券國際料明年AI模型整合加速 首選阿里騰訊B站

另方面，招商證券國際預測2026年AI模型整合加速。美國在強大的智能體與多模態，例如GPT-5、Gemini 3方面領先，但中國正通過高效的開源模型迅速縮小差距，為全球市場帶來激烈競爭。雲端資本開支維持高位，以滿足激增的推理需求。AI智能體將引發2026年的流量入口大戰。對於中國互聯網，該行指AI廣告與遊戲推動騰訊(00700)增長，本地生活競爭理性化對阿里巴巴構成利好。AI升級/成本效率優勢助力出海擴張(雲、電商、內容)加速，預計2026財年營收增長超過10%，利潤增長超過16%。

該行重申對大型科技公司在AI變現方面具備最佳定位的觀點。而在中國互聯網中，板塊排序依次為廣告>雲>遊戲>增值服務>電商>直播。該行持續看好互聯網行業，偏好具備以下特點的公司，包括穩健的盈利增長、競爭護城河、良好的風險回報、可觀的股東回報，首選標的騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩(09626)。

此外，DeepSeek AI近日宣布正式發布其最新一代大型語言模型DeepSeek-V3.2及其長思考增強版DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek表示，V3.2(標準版)旨在平衡推理能力與輸出效率，適合日常問答及通用Agent任務。在公開基準測試中，其推理能力已達到GPT-5的水平，僅略微落後於Gemini 3.0 Pro。摩通稱，DeepSeek-V3.2發布標誌中國AI市場迎第二波「DeepSeek衝擊」，亦意味以中國國內適中的價格即可獲得接近前沿模型的開源推理能力，利好中國AI生態的大多數利益相關者，即雲運營商、AI晶片製造商、AI伺服器製造商、AI智能體平台和SaaS開發商等，受惠者包括阿里巴巴、騰訊及百度(09888)等。

（AP圖片）

陳政深：阿里AI及雲值憧憬上望180元 美團京東博反彈風險大

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深表示，不建議吸納美團，因暫未見公司出現明顯曙光，相信其業務要扭虧為盈需要一段時間，同時公司先要給予市場明確信心，覺得其業務表現總有扭轉一日，但市場暫時只是憧憬其虧損可以慢慢收窄，未能預計幾個平台競爭何時結束。雖然市監總局擬限制平台之間惡性競爭，但此類行政規範其實沒甚麼意思，最多規範其不可貼錢，問題是各個平台為了生存或競爭一定可以提供其他優惠，這些也是成本，在此背景下相信不能單靠此類法規去扭轉美團走勢。

至於阿里及京東，陳政深指，它們不止做外賣，尤其阿里也有些生活服務，最大收入來自電商平台，兼有不同憧憬包括AI及雲，足以為其股價提供一些支持，所以阿里相對硬淨。至於京東，陳政深指，公司做很多生意，但純利率卻只有低單位數。他又說，京東主要是做資本市場操作，將百貨公司包裝成電商上市，又將送貨部分拆上市等，如此不斷操作可令發行人賺很多錢，但對股東來說未必是最理想投資，股價表現亦證明其跑輸大市。

陳政深認為，阿里現價已值博，上望之前高位約180元水平，但最好看長線些，始終它有雲及AI等催化劑，而美團及京東除非有基本因素以至管理層有變更，否則博反彈風險太大。

美團今日升0.97%收報99.05元，成交43.76億元；阿里升0.39%報155元，成交121.66億元；京東升0.78%報117元，成交17.25億元。其他科技股也普遍造好，百度升5.01%報121.6元，網易(09999)升0.37%報218元，快手(01024)升2.52%報69.2元，嗶哩嗶哩升0.59%報203.8元，小米(01810)升1.91%報42.78元，惟騰訊跌0.33%報610元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

