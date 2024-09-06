國泰君安．海通合併 | 海通陷監管風暴，分析料與國泰君安合併防肥水外流

國泰君安以換股吸收的方式與海通證券合併

內地龍頭券商強強聯合一直只聞樓梯響，如今終於落地，國泰君安(02611)(滬:601211)將以換股吸收的方式與海通證券(06837)(滬:600837)合併，新券商資產規模將超越中信証券(06030)(滬:600030)，成為最大內資券商。

海通證券與國泰君安於昨日簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併，國泰君安將向海通證券的A股持有人發行其在上海上市的A股，向海通證券的H股持有人發行其在香港主板上市的H股，另外國泰君安將配售新A股以募集配套資金。

海通證券A、H股及在聯交所上市的擔保債券、2026年到期擔保票據及2027年擔保票據均自今日上午9時起暫停買賣；國泰君安的A、H股及在聯交所上市的2024年擔保票據、2026年擔保票據及2027年擔保票據均自今日上午9時起暫停買賣。另外，國泰君安子公司國泰君安國際(01788)及海通證券子公司海通恆信(01905)亦於今日上午9時起暫停買賣。



值得留意的是，海通證券近年來陷入監管風暴，或為其與同為上海國資的國泰君安的合併提供了機會。海通證券副總經理姜誠君此前被指嚴重職務犯罪，於今年7月外逃，日前在境外遭遣返回國，更有傳聞指海通證券已經暫停投行人員的離職審批，並且全部保薦代表人須上繳護照。



內媒《財新》引述多位接近國泰君安人士表示，此前內部已有消息稱公司將合併海通證券，因為海通證券一直沒有實控人，這幾年出現了不少風險，還沒釋放完，合併之後可以「把肉爛在鍋裏」（編按：意思類似於肥水不流外人田）。消息人士又指，在領導人層面，國泰君安的高管比較年輕，而海通證券的高管年紀都比較大，感覺「也指向了合併之路」。

A場同業券商股齊升，中國銀河(滬:601881)收市升4.93%，申萬宏源(深:000166)升2.32%，中金公司(滬:601995)升2.19%，中信建投(滬:601066)升0.94%，招商證券(滬:600999)升0.47%。

張智威：兩龍頭券商合併具協同，同業冀整合有炒作

就國泰君安(02611)宣布與海通證券(06837)合併一事，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，由於兩間券商均屬於上海國資，是次合併除了避免自己打自己之外，也可以整合資源，產生協同效應，聚集各自的強項，互補不足，例如投行業務，需要投入更多資源，兩家企業合併可以壯大投行業務。



張智威認為，市場對今次合併一事反應正面。所以，今日A股券商板塊大升，有部分更升停板。由於A股近年表現疲弱，成交低迷，在僧多粥少的情況下，合併未嘗不是一個好的出路，未來券商合併或者成為趨勢，規模相對較小的券商或有機會被收購，所以消息一出，券商股價明顯上升。

摩通料國泰君安收購海通證券短期內將帶動行業情緒

摩根大通發表研究報告指，昨日國泰君安(02611)(滬:601211)宣布以換股方式收購海通證券(06837)(滬:600837)，這種象徵性的併購應該會在短期內帶動行業情緒，予國泰君安H股目標價8.1元及「中性」評級。



摩通表示，因為在可預見的未來，這可能不是唯一的併購，儘管股本回報率和每股盈利稀釋對於收購者來說可能是不可避免的，基本上仍看好中信証券(06030)(滬:600030)H股和HTSC(06886)(滬:601688)A股。



摩通指，若是次交易成功，將成為申銀萬國與宏源證券2014年合併後，中國券商最具標誌性的併購案，並證實了龍頭券商合併必須由中央政府和地方國資委發起的看法，在可預見未來，這可能不會是最後一次類似交易，預期行業情緒短期內可被提振。

撰文：經濟通採訪組、經濟通市場組

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