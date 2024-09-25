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新世界傳考慮撤換鄭志剛，改由馬紹祥接任行政總裁職務

25/09/2024

　　據《彭博》引述消息人士指，新世界發展(00017)因減值而導致20年來首次出現年度虧損，集團內部考慮撤換鄭志剛的行政總裁職務，改由首席營運總監馬紹祥接任。

 

新世界(17)傳考慮撤換鄭志剛，改由馬紹祥接任行政總裁職務

鄭志剛（網上圖片）

 

　　另據報鄭志剛將轉任非執行副主席。新世界將於明天（26日）公布業績，據悉屆時將公布人事變動消息。

 

新世界上月發盈警預告全年蝕最多200億

 

　　新世界上月發盈警，預告截至6月30日止年度轉蝕190億至200億元，主要由於2023年度落成並移交的主要項目（包括柏傲莊第一期及第二期）缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值等。

 

　　英國《金融時報》本月中引述鄭志剛表示，集團現時面對環境是數十年來最具挑戰性，包括高利率及充滿不確定性的市場。他相信只要有耐心，加上具備奉獻的精神，最終可達成目標。

 

鄭志明及鄭志亮分掌新創建及周大福企業

 

新世界(17)傳考慮撤換鄭志剛，改由馬紹祥接任行政總裁職務

 

　　鄭志剛為鄭氏家族第三代，市場曾憧憬鄭志剛為新世界的接班人，但自去年新世界主席鄭家純強調尚未找到接班人後，鄭志剛變得低調，而他兩名弟弟則在仕途上有晉升。其中，鄭志明執掌新創建(00659) ，鄭志亮亦出任周大福企業的舵手。

 

　　鄭志剛於2007年3月出任新世界執行董事，2012年3月出任聯席總經理、2015年4月改任為執行副主席兼聯席總經理，2017年3月改任為執行副主席兼總經理，並於2020年5月改任為執行副主席兼行政總裁。官網資料顯示，鄭志剛主要掌管公司物業發展和投資項目的策略性方向，他於2008年創立K11品牌，並於2015年創辦The Artisanal Movement的品牌，目前統領公司規模龐大的項目，包括香港尖沙咀Victoria Dockside以及香港國際機場航天城「11 SKIES」。

 

新世界傳撤換鄭志剛CEO職務，鄭志明：24小時後水落石出

 

新世界(17)傳考慮撤換鄭志剛，改由馬紹祥接任行政總裁職務

鄭志明 （Rex攝）

 

　　新創建聯席行政總裁鄭志明在全年業績會議上，未有正面回應相關傳聞，僅稱「24小時後（新世界發展將於明日公布全年業績）會水落石出」。

 

鄭志明：「做得唔好要換人好正常」

 

　　至於周大福企業上月底宣布成立行政總裁辦公室，設3名聯席CEO，被問及周大福企業主席鄭家純對家族成員指導轉變，鄭志明則回應指，彼此溝通一直不變，僅家族成員角色及責任有所改變，純官指導仍是「對事不對人」，只要為公司做事便可。他亦稱「做得唔好要換人好正常。若我做得唔好，我都可以換，做好件事很重要，要為公司及股東著想。」

 

系內各上市公司有獨立管治，分工清晰

 

　　在家族分工方面，他僅稱，系內各上市公司有獨立管治，因此已做出清晰分工。被問及若果他被安排兼任其他職務，鄭志明回應指，自己「冇得唔答應」。他亦提到，家庭有聚會時會見到鄭志剛，彼此有分享管理難題及機遇。

 

　　至於新加入周大福企業行政總裁辦公室，擔任聯席行政總裁兼企業營運主管的新創建聯席行政總裁何智恒則表示，作為新創建聯席CEO，大前題是其決策及討論資產置換等會考慮是否對新創建股東有利。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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