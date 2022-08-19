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《京城近觀》探館「世界機器人大會」　核酸檢測機器人最吸睛

19/08/2022

　　2022世界機器人大會１８日起至21日在北京亦創國際會展中心拉開大幕，此次大會由展會、論壇、機器人大賽等多個版塊組成，展現最新的各類型機器人，聚焦最尖端的機器人科技，記者來到大會現場，帶大家一起看看有哪些最酷炫的高科技機器人。

 

世界機器人大會18日至21日在北京舉行。（黃燕明攝）


　　大會副總指揮梁靚對媒體介紹，130多家企業攜500多件展品亮相，包括手術機器人、砌牆機器人、養雞機器人、警用無人機、搜救無人機等等，更有36款為全球首發新品，這也是創歷年來大會的之最。
　

大會首日，吸引了聚多觀眾入場參觀，入場需要提供24小時核酸證明。（黃燕明攝）


新款核酸檢測機器人最吸睛
　
　　近幾個月來，相信大家最熟悉的活動就是做核酸，每72小時做一次才能進入公共場所。在展會現場，一款新型的核酸檢測機器人吸引了眾多人們的目光，機器人還能給人做核酸？不僅能，而且速度快，跟一般人工的時間差不多，十幾秒就能做完一個人。

 

新款核酸檢測機器人最吸睛，檢測需時和人工差不多，十多秒便能完成。（黃燕明攝）


　　另外一台智能咽拭子採集機器人同樣吸引了不少觀眾駐足。該機器人可實現咽拭子樣本採集全流程的自動化，解放核酸採樣醫護工作人員的雙手。工作人員介紹，目前該機器人已在上海投放了近100台，價格不算太貴，是按成本價來採購的。目前單採和混採都可以實現。
　

另一款核酸檢測機器人，包含刷身分證功能。（黃燕明攝）

 


美團展示無人機配送 倉內分揀機器人

　　美團(03690)在2022世界機器人大會上，展示多款在倉、在途、在樓機器人產品，首次對外展示3D分揀機器人、AMR機器人(自主移動機器人)、智能配送站等多款產品。一個個小小的黃色框框載著小件貨物飛快的來回移動運輸，工作人員把商品從一個地方放進去，到達目的地後就取出來，美團相關負責人講解機器人產品--美團智能倉內機器人:「當現場投件人員通過頂掃掃描商品條形碼後，放入機器人翻板，3D分揀機器人便進入工作狀態，會根據商品條形碼將其放入對應的訂單料筐中。」

 

美團的無人機及智能空投櫃配送外賣已經在深圳落地服務。（黃燕明攝）


　　美團還在著重研發無人機、自動配送車等載具方向。截至今年6月，美團無人機已在深圳4個商圈落地，航線覆蓋10多個社區和寫字樓，可為近2萬戶居民提供服務，並且完成面向真實用戶的訂單超5.8萬單。此外，8月中下旬，美團無人機將與天虹合作開設深圳市龍華區內的首條無人機常態化試運營航線，屆時，百貨商超也可實現商品3公里15分鐘達。

 

美團展示3D分揀機器人，和人工配合分揀，已在生鮮和電商中應用。（黃燕明攝）


百隻機器狗勁歌熱舞

 

機械狗上演「魔性」舞蹈表演。（黃燕明攝）


　　在大會現場一處表演場地，百隻機器狗隨著音樂聲起舞，每隻機器狗都頂著一隻小老虎玩偶，動作靈活，隊形齊整，機械小狗可以高低起伏，擺出不一樣的動作和轉換方向，也可以同時跳躍。在大會期間，這百隻機器狗「舞者」每到整點都準時進行表演，表演非常的魔性和吸睛，不過表演時間非常短，大概有10分鐘左右，觀眾都覺得意猶未盡。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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