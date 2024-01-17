  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港互動市務商會「傳媒轉型大獎」頒獎禮，經濟通囊括四大獎項

17/01/2024

　　香港互動市務商會昨晚（16日）舉行第8屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨15周年晚宴，表揚過去一年在運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的本地媒體機構。本港金融界領先專業財經資訊平台-經濟通（ET Net）囊括四大獎項，包括傳媒轉型大獎網媒類別（網站）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（流動程式）銀獎、傳媒轉型大獎網媒類別（ESG）銀獎及傳媒轉型大獎網媒類別（整體）銀獎。

 

一眾香港互動市務商會執行委員於晚宴上祝酒，共同祝賀會務蒸蒸日上，傳媒、企業萬事亨通

 

　　活動榮幸邀請到政府署理創新科技及工業局局長張曼莉擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑、評判及多名貴賓頒獎予各獎項得主。創新科技及工業局局長孫東亦以視像致辭，祝願頒獎禮圓滿成功。

 

方保僑:冀業界續推動創新和卓越 迎接轉型挑戰

 

　　香港互動市務商會創會及榮譽會長方保僑表示，近年的新冠疫情驅使媒體機構加速數碼轉型和開發多元化平台，告別疫情，商會十分榮幸能復辦傳媒轉型大獎。而評審進入第8屆，除了原有的評審範疇，今屆新增了「網媒」類別及「ESG」評審範疇，以緊貼時代轉變。期望業界能繼續攜手推動創新和卓越，持續迎接轉型的挑戰。

 

孫東：傳媒產業可利用大數據作新聞分析 了解輿情方向

 

主禮嘉賓與一眾貴賓留影

 

　　創新科技及工業局局長孫東視像致辭時表示，傳媒是傳播資訊的載體，能夠將國家成就以及科技創新概念傳達予市民大眾，而數據流通和訊息傳遞的方式對傳媒轉型有著重要作用。為了讓數據得到更加有效的應用，特區政府正積極推動數字經濟及智慧城市的發展。他寄語傳媒產業，可利用大數據進行新聞分析，透過數據了解輿情方向，「我們最期望就是大家透過媒體產業不斷的轉型創新，讓市民大眾享受到智慧城市的應用及認識香港的創科發展更多。」

 

專業評審與公眾選出表現傑出媒體

 

全場嘉賓大合照，晚宴氣氛高漲，嘉賓們盡情交流

 

　　香港互動市務商會在2023年10月至11月期間，邀請來自不同大學的市場行銷、數位行銷和新聞學的學者組成專業評審團，就媒體機構在數碼轉型的表現評分，選出五大類別的得獎媒體。而得分最高的十間媒體會獲得十大傑出傳媒獎，當中總分最高分的會奪得整體大獎金、銀、銅獎。評審準則包括：資訊創新及創意應用、跨媒體兼容性、能充分使用數碼營銷，促進業務擴展，以及用戶體驗。此外，公眾在網上投票選出「十大最喜愛媒體網站」、「十大最喜愛粉絲專頁」及「四大最喜愛OTT平台」。

 

香港互動市務商會第8屆「傳媒轉型大獎」得獎名單

 

 

 

 

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,046.73
    -40.65 (-0.104%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,137.79
    +0.71 (+0.014%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,247.07
    -27.87 (-0.171%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.943
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.389
變動率︰-3.087%
較港股︰-1.04%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.798
變動率︰-5.738%
較港股︰-1.84%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.382
變動率︰-4.311%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.635
變動率︰-4.843%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.720
變動率︰-5.565%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.575
變動率︰-8.401%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:18 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 13:18 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
人氣文章

娛樂情報

姚焯菲出新歌《初心小島》認入行急促成長！推追求者唔急拍拖：拍拖好煩呀
人氣文章

Foodie What’s On

Mr. CHEESECAKE登陸香港！米芝蓮大廚主理、被喻為「東京no.1芝士蛋糕」！3種食法嘗流⼼口感！必買香港限定抹茶味！即睇地址+價錢+預訂方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不懂浪漫的前度，在新歡面前變成儀式感滿滿！「差別待遇」就是代表他不夠愛你嗎？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟越後湯澤行程推介：湯澤草莓村！親摘雪國限定「越後姬」士多啤梨，香甜多汁、果香四溢！ 1
人氣文章

Sex & Love

李龍基未婚妻王青霞被捕！頻頻恩愛放閃、「完美嫩妻」學歷背景成疑！李龍基：「待她出獄後就馬上簽紙結婚！」 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
46歲旅遊達人疑沖涼吸入一氧化碳死！旅居尼泊爾20年貢獻當地！即睇4大高危地方、行為！邊6種人最易中招？
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
人氣文章
季節性情緒失調 | 為何春天易心情低落？缺乏一種維他命易抑鬱、煩躁、記憶力衰退、瞓不好、提不起勁！早餐加這3款營養食物即醒神新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 02:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金