山姆超市 | 傳山姆超市2個月內在港推網購服務，滿599元人幣享免費送貨

．據《南華早報》引述內地「山姆超市」深圳辦事處工作人員報道，山姆超市計劃2個月內在香港推出電子商務服務

．只要香港顧客成為山姆會員，在山姆網店購物滿599元人民幣或以上，即可享有免費送貨服務。

據《南華早報》引述內地「山姆超市」深圳辦事處工作人員報道，山姆超市計劃2個月內在香港推出電子商務服務，只要香港顧客成為山姆會員，在山姆網店購物滿599元（人民幣．下同）或以上，即可享有免費送貨服務。

推薦閱讀：

瑪麗．威爾斯．勞倫斯(Mary Wells Lawrence)於1968年成為紐約證券交易所上市公司第一名女性CEO.......

由於惡劣天氣、樹木老化和農作物生病，西非的可可豆產量逐漸減少，巴西的農民看到了機會......

有別於一般超市，山姆超市採取會籍收費制度，顧客須付260元人民幣成為會員，才可進店及購物。



報道引述分析指，若山姆超市在港推出免費送貨服務，將會令本港零售業雪上加霜，本地超市和網上購物平台HKTVmall等更是首當其衝。

撰文：經濟通採訪組

2024-05-13｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會大？ | 內地M2創新低 對人民幣走勢有影響？｜#陳欣 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情