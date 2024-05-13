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山姆超市 | 傳山姆超市2個月內在港推網購服務，滿599元人幣享免費送貨

13/05/2024

．據《南華早報》引述內地「山姆超市」深圳辦事處工作人員報道，山姆超市計劃2個月內在香港推出電子商務服務

．只要香港顧客成為山姆會員，在山姆網店購物滿599元人民幣或以上，即可享有免費送貨服務。

 

山姆超市 | 傳山姆超市2個月內在港推網購服務，滿599元人幣享免費送貨

　　據《南華早報》引述內地「山姆超市」深圳辦事處工作人員報道，山姆超市計劃2個月內在香港推出電子商務服務，只要香港顧客成為山姆會員，在山姆網店購物滿599元（人民幣．下同）或以上，即可享有免費送貨服務。

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　　有別於一般超市，山姆超市採取會籍收費制度，顧客須付260元人民幣成為會員，才可進店及購物。


　　報道引述分析指，若山姆超市在港推出免費送貨服務，將會令本港零售業雪上加霜，本地超市和網上購物平台HKTVmall等更是首當其衝。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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