恒地：洪水橋仍有約300萬呎土儲冀續發展，對本港樓市有信心

恒地(00012)所持位於洪水橋／夏村新發展區第二期發展的總面積約350萬平方呎之土地被政府收回，預期獲發現金補償總額約39億元。恒地主席兼董事總經理李家誠在股東大會後見記者時表示，集團在洪水橋仍有約300萬多平方呎土儲，希望繼續發展，現階段未開始補地價，會按計劃進行。

（Katherine攝）

他表示，本港樓市已低位徘徊一段長時間，隨著美國加息周期完結，將步入減息周期，對本港樓市有信心，料樓價穩定，但重申要視乎減息周期何時開始。他指樓市撤辣後很多用家出來買樓，可見樓市需求很大，剛性需求尤在。

他又指，集團沒有放慢農地發展，若北部都會區有很好機會，集團會計劃發展。另外，寫字樓市場較差，希望減息口後能夠利好市場，帶動更多人留港消費，而旗下商場處於民生區，情況幾穩定。

至於內房市場，主席兼董事總經理李家傑表示，國家推出很多政策利好市場，需要視乎政策效果，暫時無法預測內地市場前景。

恒地公布，所持洪水橋部分土地被政府收回，預期獲發現金補償總額約39億元，假設於本年底或之前完成收回相關土地的若干法律手續，該集團預計就有關收回將錄得合共收益並列為基礎稅前盈利約31億元，可於截至12月31日止年度入帳。

撰文：經濟通採訪組

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