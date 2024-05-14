香港貿發局引領醫療行業創新變革，探索全球合作新機遇！

2024年5月15日至31日，由香港貿易發展局策動的第三屆「國際醫療健康周」即將在港登場。作為旗艦活動的香港國際醫療及保健展和亞洲醫療健康高峰論壇，將於5月16至18日在香港會議展覽中心同期舉行，以推動醫療行業作出創新及改革，並為全球合作帶來探索的新機遇！

今年香港國際醫療及保健展吸引約300家本地、中國內地及海外企業參展，涵蓋生物科技、醫療儀器、長者護理等多個領域。參展商中不乏各大科研機構和初創企業，展示最前沿的科技成果，如應用人工智能和機械人技術的醫療解決方案，以及冷鏈物流等創新技術。逾30家來自香港科技園的初創企業亮相，展示嶄新的醫療檢測和遙距醫療技術，彰顯了香港在醫療創新方面的強大實力。

在展覽中，你將見識到最新的醫療設備和器械，如高科技機械人技術，它們能夠協助醫生進行精準的手術和治療，提高手術成功率和病人康復速度。你還可以發現針對銀髮市場的最新醫療健康器械和產品，這些產品專為老年人的需求而設計，讓他們能夠更好地照顧自己的健康，保持獨立和舒適的生活。

此外亦有其他醫療產品展出的，例如Smart Idea Health Technology Limited就有三項醫療系統展出。首先是NaviCamTM 安翰-磁控膠囊系統，無需麻醉、無痛，擁有美國FDA突破性專利技術，能夠15分鐘完成360° 胃部檢查，打破傳統技術限制，迎合香港人節奏急促的市場需求，作為定期檢查及協助準確治療的創新智慧選擇。

第二個展品是腦退化風險評估系統，它是用以評估失智症的風險。多項醫學研究指出，越早發現腦退化疾病，把握黃金時機，及早治療有效逆轉、延緩或減低病情發展。腦退化風險評估系統已獲美國FDA 認證，5分鐘收集腦電波數據並進行AI分析，能夠有效檢測正常腦退化及輕度腦退化風險，克服傳統方法難以辨識腦退化的困難，是融合醫療科技及早期篩查的創新智慧應用。

第三個展品是評估抑鬱症風險的腦波壓力評估系統，這已獲美國FDA 認證，5分鐘透過收集大腦產生的訊號並進行AI分析，能夠在自我感受層面及行為觀察以外，提供客觀數據評估，幫助專家或患者自身篩查及病情監測，作為治療的參考，帶出具有意義的創新智慧檢測數據。

另一參展商元化智能科技（香港）有限公司(Yuanhua Robotics, Perception & AI Technologies (HK) Limited)，其展出的是錕鋙®全骨科手術機器人，一台設備就可以輔助完成髖關節置換和膝關節置換兩種手術，真正成為首個國產自主研發的髖膝關節置換機器人一體機，打破國外技術壟斷，推動了臨床手術變革。

參觀人士將有機會與頂尖企業和業界領袖建立聯繫，探索合作機會，共同推動醫療健康行業的創新發展。醫療健康行業的各路精英將在此共聚一堂，交流經驗、尋求合作，推動行業進步。作為推動者，香港正發揮著重要的橋樑作用，引領醫療健康產業邁向創新未來。

今屆展覽將沿用「EXHIBITION+」（展覽+）模式舉行，實體展將於 5月16至18日在香港會議展覽中心舉行，環球展商、業界人士和買家可由5月9日起，透過「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台進行洽商，直至 5月25日。

同期舉行的第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」則以「創新．共融．成效」為主題，且集結政府官員、科研專家、投資者等各界翹楚，共同探討醫療健康行業的前景與商機。多位來自政府、科研機構和企業的重量級嘉賓將在論壇上探討人工智能、精準醫療、創新醫藥等熱點議題，為醫療健康產業的未來發展出謀獻計。

香港國際醫療及保健展：

日期：2024年5月16日 (星期四) 至2024年5月18日 (星期六)

地點：香港會議展覽中心

了解更多：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

亞洲醫療健康高峰論壇：

日期：2024年5月16日 (星期四) 至2024年5月17日 (星期五)

地點：香港會議展覽中心

了解更多：https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

立即登記：https://bit.ly/4aadGPX

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