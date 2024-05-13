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一地兩檢 | 深圳擬將東鐵線引入羅湖境內，冀50分鐘內由羅湖直達港島核心區

13/05/2024

．深圳羅湖區政府公布，會進一步推進深港合作，考慮將香港東鐵線引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」

．羅湖區深港現代商貿業升級發展區指揮部副指揮長李乾指出，新建一個「一地兩檢」的羅湖口岸，實現香港東鐵從深圳的核心區羅湖，直達港島的核心區，只要50分鐘車程

 

一地兩檢 | 深圳擬將東鐵線引入羅湖境內，冀50分鐘內由羅湖直達港島核心區

　　深圳羅湖區政府公布，會進一步推進深港合作，考慮將香港東鐵線引入羅湖境內，並在羅湖口岸實行「一地兩檢」。

 

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　　羅湖區深港現代商貿業升級發展區指揮部副指揮長李乾指出，新建一個「一地兩檢」的羅湖口岸，實現香港東鐵從深圳的核心區羅湖，直達港島的核心區，只要50分鐘車程，讓兩地核心區域之間的產業發展實現深度交融。



*深圳擬開發羅湖區過境土地*


　　另外，深圳羅湖區政府早前推出總面積126公頃的四個集中連片區域開發計劃，包括鄰近羅湖口岸的B1地塊。過境土地B1地塊原為香港特別行政區所有，後來納入深圳市行政區域。


　　就這片地塊的發展，當地政府計劃以跨境金融、國際貿易、生命健康為主要產業方向，對接香港北部都會口岸商貿區，成為戰略新興產業的合作示範園區。

 

撰文：經濟通採訪組

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