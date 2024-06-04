金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手

金沙(01928)行政副主席兼執行董事王英偉出席亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會（G2E Asia）向傳媒表示，未來將會推出智能賭枱，相關進度正常，現已準備就緒，智能賭枱能增加相關的保安程度及穩定性，但強調不會減少人手。

他指出，五一黃金周後的情況不錯，集團未來會繼續發展非博彩業務，除了舉行演唱會外，也會繼續發展體育盛事及其他文藝活動等，而旗下的金光綜藝館及凱運娛樂場正在翻新，料兩者將會在今年第四季完成。

金沙行政副主席兼執行董事王英偉（右五）。（Brendan攝）

澳門旅遊局文綺華：冀今年香港訪澳旅客人次能重返疫情前水平

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華出席同一場合時表示，今年首4個月香港訪澳旅客已回復至2019年的96.4%，期望今年香港訪澳旅客人次能重返疫情前水平，但今年復活節假期的表現較差，相信香港旅客在上述假期期間選擇旅程較遠的地方，冀透過不同的宣傳推廣計劃，下半年會爭取更多香港旅客來澳。

她指出，去年當局主力鞏固內地及香港市場，而今年則著眼於國際市場，當中包括東南亞及東北亞等地，亦有參加中東的旅遊展，以及在不同的媒體平台上作宣傳，希望今年澳門的國際旅客人數可以超越200萬人，並指現時勢頭不錯。

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華。（Brendan攝）



她又提及，不同的航空公司亦正加密飛往澳門的航班，希望與不同的航空公司合作，以推進有關方面的工作，亦有與國泰(00293)在韓國進行合作。

澳門貿促局：目標今年澳門能舉辦1500項會展活動

澳門貿易投資促進局主席余雨生出席博覽會時表示，該局與主要大型會展場地相關機構共同成立會展競投小組，以招攬更多澳門以外地區的會議及展覽到澳門舉行，現時還未重返疫情前水平，目標今年澳門能舉辦1500項會展活動，有信心能達成上述目標。

澳門貿易投資促進局主席余雨生。（Brendan攝）

早前澳門政府提出「1+4」經濟適度多元發展策略，他指出，該局在招商引資方面，希望招攬上述四個新興行業相關產業落戶到澳門，包括推動中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等，現時澳門亦有與橫琴到不同地區進行招商。

經濟通採訪組記者吳仲賢澳門專電

【6月限時優惠】 送價值$175維柏健明目藍莓精華36:1► 火速行動