  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手

04/06/2024

　　金沙(01928)行政副主席兼執行董事王英偉出席亞洲國際娛樂展暨亞洲綜合度假休閒產業博覽會（G2E Asia）向傳媒表示，未來將會推出智能賭枱，相關進度正常，現已準備就緒，智能賭枱能增加相關的保安程度及穩定性，但強調不會減少人手。

 

　　他指出，五一黃金周後的情況不錯，集團未來會繼續發展非博彩業務，除了舉行演唱會外，也會繼續發展體育盛事及其他文藝活動等，而旗下的金光綜藝館及凱運娛樂場正在翻新，料兩者將會在今年第四季完成。

 

金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手

金沙行政副主席兼執行董事王英偉（右五）。（Brendan攝）

 

澳門旅遊局文綺華：冀今年香港訪澳旅客人次能重返疫情前水平

 

　　澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華出席同一場合時表示，今年首4個月香港訪澳旅客已回復至2019年的96.4%，期望今年香港訪澳旅客人次能重返疫情前水平，但今年復活節假期的表現較差，相信香港旅客在上述假期期間選擇旅程較遠的地方，冀透過不同的宣傳推廣計劃，下半年會爭取更多香港旅客來澳。

 

　　她指出，去年當局主力鞏固內地及香港市場，而今年則著眼於國際市場，當中包括東南亞及東北亞等地，亦有參加中東的旅遊展，以及在不同的媒體平台上作宣傳，希望今年澳門的國際旅客人數可以超越200萬人，並指現時勢頭不錯。

 

金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華。（Brendan攝）

 


　　她又提及，不同的航空公司亦正加密飛往澳門的航班，希望與不同的航空公司合作，以推進有關方面的工作，亦有與國泰(00293)在韓國進行合作。

 

 

澳門貿促局：目標今年澳門能舉辦1500項會展活動

 

　　澳門貿易投資促進局主席余雨生出席博覽會時表示，該局與主要大型會展場地相關機構共同成立會展競投小組，以招攬更多澳門以外地區的會議及展覽到澳門舉行，現時還未重返疫情前水平，目標今年澳門能舉辦1500項會展活動，有信心能達成上述目標。

 

金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手

澳門貿易投資促進局主席余雨生。（Brendan攝）

 

　　早前澳門政府提出「1+4」經濟適度多元發展策略，他指出，該局在招商引資方面，希望招攬上述四個新興行業相關產業落戶到澳門，包括推動中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等，現時澳門亦有與橫琴到不同地區進行招商。

 

 

經濟通採訪組記者吳仲賢澳門專電

 

【6月限時優惠】 送價值$175維柏健明目藍莓精華36:1► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

39.850

異動股

09966

康寧傑瑞製藥－Ｂ

2.760

異動股

00881

中升控股

15.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.900
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 2.740
  • 00881 中升控股
  • 15.220
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.650
  • 01912 康特隆
  • 0.085
股份推介
  • 02388 中銀香港
  • 25.050
  • 目標︰$26.80
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.590
  • 目標︰$9.80
  • 08529 優博控股
  • 0.450
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.290
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 38.600
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 384.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.900
  • 00941 中國移動
  • 77.250
  • 00388 香港交易所
  • 279.600
  • 00005 滙豐控股
  • 68.700
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 51.500
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 30.150
  • 目標︰$37.90
  • 01448 福壽園
  • 5.260
  • 目標︰$8.50
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.650
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 2.730
即時重點新聞

05/06/2024 09:34  《本港經濟》5月PMI降至49.2，營商環境轉差

05/06/2024 09:22  恒指高開45點報18489，九置潤地齊升2%攜程跌3.2%

05/06/2024 07:50  《國金頭條》就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點

05/06/2024 09:10  【大國博弈】港媒：歐盟7月4日起對中國電動車徵臨時性關稅

05/06/2024 07:54  《新股上市》雲工場：全球發售舊股佔26%，入場費約4646元

05/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８８﹒２４億元，買中移動沽五礦資源

05/06/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】大摩劈金斯瑞目標至１０﹒６元，花旗薦買海爾智家

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

04/06/2024 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金沙王英偉：未來會推出智能賭枱，惟不會削減人手新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 陸家嘴論壇中證監預告出新政，特斯拉缺席網聯車試點新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

中美將會拼金融
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

創新科技 | 視中國大蒜、小龍蝦為國安風險？從新能源車、航天、高鐵、5G通訊領域看看中國的創新能力！
人氣文章

玩樂 What’s On

高鐵6.15起取代城際直通車直達北京、上海！車程縮短一半！首次引入臥鋪列車、「夜發朝至」班次！每星期只有這4日行車？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

夏季西裝不止是麻質當道！隨性又不失輪廓線條的cotton silk blend更添一份奢侈感！
人氣文章

Travel & Dining

Palace Hotel Tokyo「日本之最」體驗：隨「拉麵獵人」尋找必試拉麵、於隱蔽雪茄吧品嘗日本頂尖A5和牛三文治
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

3.5萬訂閱Q&A！男女眼中最差體驗係點？女士無XX男士最無癮！點解蛋蛋時大時細？可能是這問題！對齊姿勢易擊中G點？C點仲興奮！女生事後謹記一件事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
早上飲自製豆漿後神經中毒！頭暈、精神錯亂、對答困難！豆漿易現「假沸」狀態應多煲X分鐘才飲用！睇埋6種高危中毒食物
人氣文章
Superfood | 40至60歲必食15種超級食物！有助防癌、高血壓、中風等風險！男士幾多歲心臟病風險增加要多吃紅菜類？
人氣文章
日本燒肉店前員工爆料：人氣菜式不可信！一個時段用隔夜過期肉？邊個時間用餐最安全？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 10:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 10:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2024 10:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2024 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/06/2024
美股 | 就業市場降溫推高減息預期，美股收高道指漲140點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金