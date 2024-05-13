自由行 | 多8個內地城市開放自由行，李家超：對提振旅遊業及經濟意義重大

．內地再開放多8個城市赴港澳自由行

．本月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，8個城市符合條件人員，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」

內地再開放多8個城市赴港澳自由行。國家出入境管理局公布，經國務院批准，決定自本月27日起，為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市，8個城市符合條件人員，簽發往來港澳「個人旅遊簽注」。

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*李家超:感謝中央對香港殷切關顧*



行政長官李家超表示，感謝中央對香港的殷切關顧，全力支持香港實現由治及興。繼今年推出的多項挺港惠港措施，中央再度積極回應特區政府的建議，把「個人遊」計劃進一步擴展至8個城市，讓「個人遊」計劃的適用城市將增至59個，涵蓋全國所有省會城市，對提振香港旅遊業以至整體經濟發展、對促進內地與香港居民民心相通，意義重大。



李家超續說，這8個城市皆為省會城市，人口多，經濟增長大，是高消費群城市，將有力提振香港的旅遊業、零售業、餐飲業、酒店業及相關行業等的經濟活動帶來大量的收益，同時推動香港與不同省會城市居民的雙向奔赴。





*楊潤雄:冀業界求變做到「香港無處不旅遊」*



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「個人遊」旅客是推動香港旅遊相關行業發展的重要動力之一，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調和保持溝通，建立和提升香港與8個城市的直航運力，同時確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。旅發局會馬上在各個城市加強推廣工作，亦會邀請有關城市的業界代表到港參與宣傳活動，結合業界的力量開拓相關客源市場。



楊潤雄指出，本港旅遊業在過去一年復甦勢頭強勁，但面對旅客旅遊習慣的改變，特區旅遊業界和相關行業，必須積極求變，發揮香港的特色，為旅客提供更多、更新、更多元的旅遊體驗。特區政府會繼續凝聚社會各界力量，透過開發旅遊新路線新產品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，落實「香港無處不旅遊」，將香港「最佳旅遊目的地」的招牌擦得更亮。

*陳茂波：增自由行城市將帶來更多過夜旅客，積極開拓中東等新市場*

財政司司長陳茂波表示，特區政府和市民都衷心感謝中央政府對香港的支持愛護，有關措施將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售、酒店等市道，提振整體經濟，亦能進一步加強內地跟香港的人文交流、民心相通。



*國泰歡迎擴大「個人遊」計劃，有助促進本港旅遊業持續增長及發展*

國泰航空(00293)表示，歡迎「個人遊」計劃擴展至更多內地城市，吸引更多旅客訪港。優化計劃將促進香港旅遊業的持續增長及發展。



國泰表示，期望為更多來自不同內地城市的旅客提供優質的航空服務，又指致力為香港、中國內地與世界各地提供互聯互通的網絡，發揮「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢， 在香港及國家整體發展中持續作出貢獻。

撰文：經濟通採訪組

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