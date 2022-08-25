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【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！

25/08/2022

　　一年一度的全球央行年會周四（25日）起一連三日舉行，聯儲局主席鮑威爾將於周五（26日）晚發表講話。市場預計鮑威爾或放鷹，美匯指數周二（23日）一度高見109.27，與上月中旬創下的近20年高位僅差0.02。與此同時，英鎊兌港元則由9.1938，反彈至9.3附近，究竟英鎊後市何去何從？


美國加息在所難免


　　恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受《經濟通通訊社》專訪時表示，若鮑威爾的言論「鴿」，料為英鎊帶來短期支持；相反，則對英鎊帶來更大沽壓。縱使美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅，由6月的9.1%回落至8.5%，惟考慮到現時美國聯邦基金利率僅處於2.25至2.5厘，局方能成功壓抑通脹仍屬困難之事。故此，溫灼培相信，即使鮑威爾在貨幣政策上轉「鴿」，也只會是降低加息幅度，繼續加息仍在所難免。

　
英國加息於事無補

　
　　英國方面，溫灼培以「失控」形容通脹情況。英國上月CPI破十，達10.1%，為40年來首次達到雙位數升幅。眾所周知，英國在10月份需要進一步上調電費及煤氣費。屆時可想像英國通脹隨時更高、更失控！再者，英國多個工會正接連為爭取加薪而相繼罷工，料造成螺旋效應，並進一步推高通脹。


　　溫灼培直指，以現時1.75%官方息率，難於壓抑10.1%通脹率。換言之，英倫銀行日後仍可能要大舉加息。不過，他認為，英國與俄羅斯在經濟上分割令能源價格大幅上漲，才是英國高通脹的主因，故加息並不能對症下藥。只是，英倫銀行不能坐視不理，否則會被民眾指責。他強調，進取加息，非但未必能有效遏抑通脹，還可能令英國經濟雪上加霜。


　　事實上，英國上季GDP按季已見收縮0.1%。英倫銀行早前已估計，其經濟於今年底將進入衰退，並有機會維持至2024年。


　　在如此環境下，溫灼培料英鎊後市易跌難升，兌港元不排除會逐步向9算水平邁進，9.6則有大阻力。他最後提醒，蘇格蘭民族黨已定下明年10月19日作脫英公投，屆時英鎊沽壓或更大。

 

 

撰文：經濟通記者梁凱菱

 

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