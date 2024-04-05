王子 | 杜拜王子離港傳因開幕禮降格，沈運龍：多名官員應承惟因事缺席

．阿聯酋杜拜統治家族成員阿里王子原定3月28日在港開設家族辦公室，惟因「緊急事務」回國處理而延期

．有傳媒引述消息指，阿里王子突然離港，或因開幕禮嘉賓由特首，不斷降格至下級官員

．沈運龍出席電台節目時表示，不知道對方會否因而覺得「不舒服」，但形容官員未能抽空實屬正常，不至於有任何拗撬

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子），原定3月28日在港開設家族辦公室，惟因「緊急事務」回國處理而延期。有傳媒引述消息指，阿里王子突然離港，或因開幕禮嘉賓由特首，不斷降格至下級官員。

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香港中東經貿協會創會會長沈運龍出席電台節目時表示，特區政府多名官員原本已答應出席開幕禮，但後來香港「發生很多事」，亦有些官員生病，令人感覺出席的官員一直「降格」。他說，不能代表阿里王子說話，不知道對方會否因而覺得「不舒服」，但形容官員未能抽空實屬正常，不至於有任何拗撬。



他強調，協會並非開幕禮主辦方，只是協助邀請嘉賓和傳媒，以及介紹協會會員之一、中唐空鐵的麥懿睿與阿里王子認識，又指因為有人將事件講成涉及利益衝突，又諸多批評，故他才要發聲明澄清，強調阿里王子並非一些YouTuber所指的來港騙港人。



沈運龍又指，阿里王子認為香港和迪拜有很多相似的地方，很想透過旅遊業拉近兩地人民的交往，並讓高架鐵路項目落地，進一步拉近兩地的距離，希望將更多正面訊息發放出去。

港府:沒有對在港設立的家族辦公室作出任何投資

政府發言人此前表示，政府沒有對在港設立的家族辦公室作出任何投資，亦不會提供任何額外政策優待或金錢資助。

發言人指出，成立家族辦公室的程序與成立一般其他香港公司無異，必須符合一般法律、稅務和合規報告的相關要求。一般來說，如單一家族辦公室並非在香港經營《證券及期貨條例》訂明受規管活動的業務，便毋須申領證監會牌照。

撰文:經濟通採訪組

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