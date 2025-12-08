  • 會員
摩爾線程強勢助攻，百度分拆昆侖芯專家料年底股價樂觀看132元

08/12/2025

　　百度(09888)AI晶片業務昆侖芯上周五（7日）傳出計劃在香港IPO消息，而後百度周日（7日）發公告指，注意到相關報道，澄清目前正就昆侖芯擬議分拆及上市進行評估，倘進行擬議分拆及上市，將須經相關監管審批程序，而百度並不保證擬議分拆及上市將會進行。

 

摩爾線程強勢助攻，百度分拆昆侖芯專家料年底股價樂觀看132元

（官方圖片）

 

　　路透上周五報道指，昆侖芯計劃最早在明年第一季向港交所(00388)提交上市申請，2027年初完成上市。受消息刺激，百度股價隨即抽升，上周五全日升5.01%，今日股價繼續攀高，曾高見128元，兩日累計最大升幅逾一成。

 

　　天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，百度公告顯示分拆事宜仍處初步階段，但此舉已向市場展示其晶片業務具備獨立上市潛力，有助釋放該部分資產價值，對公司屬正面訊號。他進一步指出，近期A股新股摩爾線程(滬:688795)市場表現強勁，此現象有助市場對百度晶片業務產生正面聯想，憧憬若昆侖芯成功上市，將釋放較大的內在價值。

 

昆侖芯上市料助百度價值重估

 

摩爾線程強勢助攻，百度分拆昆侖芯專家料年底股價樂觀看132元

（官方圖片）

 

　　李偉傑分析，百度目前市盈率約13倍，預期市盈率僅約17.8倍，相較於寒武紀(滬:688256)及摩爾線程誇張的市盈率和市帳率，估值具吸引力，若晶片業務能推進獨立上市，可望觸發公司價值重估，提升股價預期。短期而言，相關傳聞已推動股價自115元水平反彈，短線預期130元至132元區間將面臨較大套牢壓力。他強調，若後續昆侖芯能明確上市時間表，則有機會再度激發動能，股價或可挑戰今年高位140元以上，甚而觸及150元水平，惟目前一切尚在評估階段，年內若能觸及130元至132元區間，已屬樂觀情境。

 

撰文：經濟通市場組

