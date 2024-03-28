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「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里歷史

28/03/2024

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

在開幕禮上，嘉賓一同為研討會揭開序幕。

 

從十九世紀末至二十世紀中，香港東華三院曾為全球華人提供原籍安葬服務，協助數以十萬計遠涉重洋的先僑完成落葉歸根的夙願。為回顧這段歷史及展望未來，東華三院於3月22及23日假香港歷史博物館舉辦「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會，邀請本地、國內及海外的專家及學者，從歷史、人類學及文化遺產保育等方面，分享東華原籍安葬服務的研究成果及探討未來的保育發展路向。

 

金山夢與寰球慈善網絡

東華三院主席韋浩文在研討會開幕禮上表示，東華原籍安葬服務跨越時代及地域界限，蘊含崇高人文精神及重要中華傳統價值。主禮嘉賓古物諮詢委員會主席蘇彰德教授致開幕辭時指出，法定古蹟東華義莊見證華人原籍安葬傳統。他又感謝東華三院多年來在本地歷史建築保育及相關文化遺產保育上的貢獻。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

研討會首天先以「華人出洋與香港」為專題，由香港大學香港人文社會研究所名譽教授冼玉儀教授首先詳述華人19世紀遠赴金山謀生的情況，接著由香港中文大學歷史系客席教授丁新豹教授重溫昔日華人踏足亞洲的歷史；香港中文大學歷史系客席教授（禮任）葉漢明教授則分享研究東華原籍安葬服務文獻的歷程。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

東華原籍安葬服務於近代華人移民史、中國近代史及香港歷史進程中，意義非凡。在「原籍安葬服務」專題分享環節，先由香港史研究者高添強回顧香港早期華人殯葬文化；香港城市大學中文及歷史學系教授兼系主任程美寶教授講述清末民初東華如何與華南慈善組織合作，協助先僑魂歸故里；而香港史學會總監鄧家宙博士則探討東華原籍安葬服務背後的中華文化。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

為期兩天的研討會設現場觀眾及網上直播。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

東華三院共邀請12位本地、國內及海外的專家及學者，分享與東華原籍安葬服務相關課題的研究成果及願景。

 

從追尋先僑足跡到文化遺產保育

研討會第二天以專題「歷史的追尋」掀開序幕。美國華僑史學者吳瑞卿博士從三藩市華僑墓園變遷，探究華僑原籍安葬的歷史；香港中文大學香港亞太研究所名譽研究員雷競璇博士分享東華三院古巴華僑檔案中的感人故事；五邑大學廣東僑鄉文化研究院教授譚金花教授則講述原籍安葬在內地的今昔及五邑僑鄉研究的發展。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

研討會緊接以「文化遺產的保育」為專題，先由東華三院行政總監蘇祐安分享東華保育原籍安葬服務文化遺產的成果及願景；香港歷史博物館總館長伍志和從建築遺產角度探索東華義莊的重要性；三藩市中華總會館商董及歷史文物委員會主任委員李殿邦則細談舊金山華人組織及如何保存華人歷史。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

研討會最後由東華三院第五副主席暨檔案及歷史文化委員會主任委員伍怡致閉幕辭。他表示，東華既管有原籍安葬服務的珍貴檔案及文物，定當承先啟後，繼續推動相關歷史研究及文化遺產的保育工作，並致力向下一代傳承箇中珍貴的中華文化傳統和價值觀。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

 

研討會順利結束，各位可於研討會網頁https://tungwahsymposium.etnet.com.hk/ 足本重溫精彩內容。

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」研討會圓滿舉行 探索魂歸故里重要歷史

兩天研討會順利舉行，嘉賓及講者在閉幕禮上合照留念。

 

延續研討會精神，更多精彩節目

 

東華三院140周年電影《東風破》放映及導演映後分享

《東風破》以東華義莊作為背景，並以「回家」作為主題，圍繞幾個主線人物在各自世界裡的感情交錯起伏，演繹其親情、友情和愛情，遺憾和不如意的事情，亦表述兩代的矛盾與融和。

 

日期：2024年3月30日（星期六）

時間：下午2時至5時

地點：尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館地下演講廳

映後分享嘉賓: 《東風破》電影導演麥婉欣

座位139個，免費入座，先到先得，滿座即止。查詢電話: 2465 1498（東華三院檔案及歷史文化辦公室）

 

「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育」專題展覽

日期：2024年5月至7月（具體日期待定）

地點：尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館一樓大堂

主辦：香港東華三院

協辦：香港歷史博物館

 

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