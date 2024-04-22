彭博報告：去年200名香港銀行家被裁，或因薪酬遠高於星洲同行

．據《彭博行業研究》報告指，隨著中國內地交易持續放緩，以及僱主擬裁減高薪員工，香港投資銀行家可能面臨更多裁員

．報告指，過去一年估計有200名香港銀行家被裁，高級銀行家的薪酬比新加坡同行高出40-70%

據《彭博行業研究》報告指，隨著中國內地交易持續放緩，以及僱主擬裁減高薪員工，香港投資銀行家可能面臨更多裁員。

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報告指，過去一年估計有200名香港銀行家被裁，高級銀行家的薪酬比新加坡同行高出40-70%，料更多全球性銀行可能進一步在香港裁員，以實現更大的成本節約，尤其是在中國市場放緩的情況下。



由於中美關係摩擦導致交易減少、民營企業受到衝擊以及房地產危機，全球金融公司一直在削減亞洲投銀業務的員工。摩根士丹利和滙豐控股(00005)等銀行本月已在投銀部門裁員，香港和內地首當其衝。



不過，報告又指，與投資銀行業務相比，財富管理和私人銀行業務的就業保持穩定，隨著內地財富資金流向香港，滙控、渣打和中銀香港(02388)等銀行均受益。

撰文:經濟通採訪組

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