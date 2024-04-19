中東 | 伊朗中部要地疑遭襲擊，亞股急瀉，日台股ETF大跌
19/04/2024
．港股盤中傳出，伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，傳為以色列針對伊朗發動襲擊，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地
．消息後亞洲區股市暴跌，日經指數大瀉約1200點或逾3%，首爾KOSPI指數急挫逾2%，台北加權平均指數挫3%
港股盤中傳出，伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，傳為以色列針對伊朗發動襲擊，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地。消息後亞洲區股市暴跌，日經指數大瀉約1200點或逾3%，首爾KOSPI指數急挫逾2%，台北加權平均指數挫3%。
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南方日經225(03153)現價跌3.2%，報76.78元，該股成交約4萬股，涉資332萬元。
現時，恒生指數報16183，跌201點或跌1.2%，主板成交近270億元。國企指數報5726，跌77點或跌1.3%。恒生科技指數報3281，跌74點或跌2.2%。
即月期指新報16174，跌199點，低水10點。即月國指期貨報5725，跌74點，低水1點。即月科指期貨新報3286，跌70點，高水11點。
上證綜合指數報3076，升2點或升不足0.1%，成交1155.39億元人民幣。
深證成份指數報9323，跌53點或跌0.6%，成交1459.34億元人民幣。
撰文:經濟通採訪組
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