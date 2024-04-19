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中東 | 伊朗中部要地疑遭襲擊，亞股急瀉，日台股ETF大跌

19/04/2024

．港股盤中傳出，伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，傳為以色列針對伊朗發動襲擊，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地

．消息後亞洲區股市暴跌，日經指數大瀉約1200點或逾3%，首爾KOSPI指數急挫逾2%，台北加權平均指數挫3%

 

中東 | 伊朗中部要地疑遭襲擊，亞股急瀉，日台股ETF大跌

 


　　港股盤中傳出，伊朗中部伊斯法罕傳出爆炸聲，傳為以色列針對伊朗發動襲擊，而伊斯法罕據悉為核設施的所在地。消息後亞洲區股市暴跌，日經指數大瀉約1200點或逾3%，首爾KOSPI指數急挫逾2%，台北加權平均指數挫3%。

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　　港股追蹤日股及台股ETF急挫；華夏日股對沖(03160)跌2.5%，報19.64元；GX日本全球領導(03150)跌2.7%，報58.36元；FI富邦台灣(07332)升3.3%，報5.485元；TR台灣(03036)跌3.3%，報436元；安碩MS台灣(03074)跌4%，報184.25元。

 

　　南方日經225(03153)現價跌3.2%，報76.78元，該股成交約4萬股，涉資332萬元。


　　現時，恒生指數報16183，跌201點或跌1.2%，主板成交近270億元。國企指數報5726，跌77點或跌1.3%。恒生科技指數報3281，跌74點或跌2.2%。


　　即月期指新報16174，跌199點，低水10點。即月國指期貨報5725，跌74點，低水1點。即月科指期貨新報3286，跌70點，高水11點。


　　上證綜合指數報3076，升2點或升不足0.1%，成交1155.39億元人民幣。


　　深證成份指數報9323，跌53點或跌0.6%，成交1459.34億元人民幣。

 

撰文:經濟通採訪組

 

 

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