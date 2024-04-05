  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

日股| 日本政府冀日圓不要過分波動，日股曾跌近千點

05/04/2024

．日本央行行長植田和男接受當地媒體訪問時指，預計日本通脹將會持續增長，因此暗示將於第二季有機會加息，

．他亦表示希望匯率保持穩定

．日股早市急瀉，日經225指半日收報38812，下跌960點或2.42%，盤中曾低見38774點，跌998點

 

日本央行行長植田和男接受當地媒體訪問時指，預計日本通脹將會持續增長，因此暗示將於第二季有機會加息，他亦表示希望匯率保持穩定。

　　日本央行行長植田和男接受當地媒體訪問時指，預計日本通脹將會持續增長，因此暗示將於第二季有機會加息，他亦表示希望匯率保持穩定。

 

推薦閱讀：

滙豐:香港IPO市場復甦仍需時，至少下半年才可能復甦

滙豐全球銀行和市場部門執行長Greg Guyett表示，儘管流向中國的投資出現反彈跡象，但香港低迷的首次公開募股(IPO)市場至少要到今年下半年才可能復甦.......

《中國要聞》越南國會主席、巴哈馬眾議長及參議長應邀訪華

據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，越南國會主席王庭惠將於4月7日至12日率團訪華.......

 

　　日本財務大臣鈴木俊一表示，匯率過度波動不可取，重申政府決心採取適當措施應對日圓大幅下跌；政府希望與日本央行共同努力，穩定達成通膨目標，因此不排除採取任何應對外匯過度波動的方案。

 

　　日股早市急瀉，日經225指半日收報38812，下跌960點或2.42%，盤中曾低見38774點，跌998點；美元兌日圓新報151.15/16。

 

撰文：經濟通市場組

2024-04-05｜港股萬七前再遇阻 第二季目標睇幾多？｜本地餐飲無起色｜紅海危機吼航運股｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00815

中國白銀集團

0.186

異動股

02608

陽光１００中國

0.021

異動股

00568

山東墨龍

1.120

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,904.04
    +307.06 (+0.796%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,204.34
    +57.13 (+1.110%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,248.52
    +199.44 (+1.243%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌37.818
變動率︰-1.429%
較港股︰-1.13%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌74.070
變動率︰-1.867%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌33.042
變動率︰-1.974%
較港股︰+0.43%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.622
變動率︰-2.935%
較港股︰-4.22%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.490
變動率︰+4.419%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.900
變動率︰-1.924%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌38.670
變動率︰-1.952%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌7.235
變動率︰-3.275%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰升527.340
變動率︰+3.214%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升636.180
變動率︰+3.085%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌240.900
變動率︰-3.489%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌164.900
變動率︰-3.629%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2024 09:49 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2024 09:49 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02608 陽光１００中國
  • 0.021
  • 02623 愛德新能源
  • 0.335
  • 01299 友邦保險
  • 53.650
  • 00990 榮暉國際
  • 0.590
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.186
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.320
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.540
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 62.750
  • 00700 騰訊控股
  • 310.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00001 長和
  • 38.250
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
報章貼士
  • 03933 聯邦制藥
  • 9.200
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.300
  • 目標︰$8.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.780
  • 目標︰$2.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01233 時代中國控股
  • 0.233
即時重點新聞

05/04/2024 16:38  《盤後部署》恒指原地踏步，永利受惠訪澳旅客增加，上望9.7元

05/04/2024 18:18  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購325萬股

05/04/2024 18:11  證監會將Sure X列入可疑虛擬資產交易平台警示名單

05/04/2024 16:09  《本港樓市》中原CCL連升3周共2.84%，確認樓價見底回穩

05/04/2024 18:43  證監會與迪拜金管局就分銷香港基金事宜合辦高層圓桌會議

05/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒２４億元，買小米沽盈富

05/04/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通降中興至「降低權重」，大摩、中銀唱好華晨

05/04/2024 16:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８２８３，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？ 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 美國減息預期再降溫，港股弱勢難翻身？（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

七欖 | 旅發局料七欖觀眾人次達12萬，周末於中環摩天輪旁設收費觀賽區新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜當地人熱捧龍華八號倉Outlet逾200品牌進駐！Nike、I.T.、Calvin Klein、Samsonite、李寧牌低至2折！有咩餐廳、娛樂設施？
人氣文章

玩樂 What’s On

香港展覽4月 | 全部免費睇！香港歷史博物館睇國家一級文物 / 法國藝術家3,500呎七彩迷宮 / 打卡必去teamLab發光蛋！歷史文物、藝術作品打卡裝置有齊！
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英文 | Inflation=通脹？日常英語原來有其他意思！不同場合使用這5組單詞意思大不同！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

2024春妝新品：Dior多用途光影液、Guerlain皇牌流星彩妝粉盒、SUQQU限定櫻花眼影盤，散發粉嫩好氣息！
人氣文章

Art & Living

蘇富比春拍焦點拍品：趙無極漢城奧運海報原型《04.10.85》、吳冠中《萬戶炊煙》、莫內《蒙特卡羅之路》
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《GTO Revival》——再見反町與菜菜子，但願人長久
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗衰老 | 營養師列5種「催老食物」！水果製品未必有益？ 一物質令身體慢性發炎加劇 1
人氣文章
易經名家山今老人講養生智慧！養身、養生有何不同？養生要「除六害」！甚麼是「除佞妄」？邊件事香港人最難做到？學懂聖嚴法師4大養生要點：勿離地、有包容心！
人氣文章
與時並進 — 裝備同工和宿生的軟實力
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2024
銀行加快白名單項目放貸，惟銷售未見明顯復甦，內房股不值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金