日股| 日本政府冀日圓不要過分波動，日股曾跌近千點

．日本央行行長植田和男接受當地媒體訪問時指，預計日本通脹將會持續增長，因此暗示將於第二季有機會加息，

．他亦表示希望匯率保持穩定

．日股早市急瀉，日經225指半日收報38812，下跌960點或2.42%，盤中曾低見38774點，跌998點

日本央行行長植田和男接受當地媒體訪問時指，預計日本通脹將會持續增長，因此暗示將於第二季有機會加息，他亦表示希望匯率保持穩定。

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日本財務大臣鈴木俊一表示，匯率過度波動不可取，重申政府決心採取適當措施應對日圓大幅下跌；政府希望與日本央行共同努力，穩定達成通膨目標，因此不排除採取任何應對外匯過度波動的方案。

日股早市急瀉，日經225指半日收報38812，下跌960點或2.42%，盤中曾低見38774點，跌998點；美元兌日圓新報151.15/16。

撰文：經濟通市場組

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