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垃圾收費 | 傳指定袋已停產，民建聯建議垃圾收費再延期

26/04/2024

．據《商業電台》了解，指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，只保留1-2個月的存量

．環保署回覆該台查詢時稱，現有足夠約2個月使用的指定袋庫存，由於垃圾收費延至8月實施，暫時無需生產額外指定袋，也能滿足需求

 

垃圾收費 | 傳指定袋已停產，民建聯建議垃圾收費再延期

　　垃圾收費先行先試計劃不足一星期便會結束，但據《商業電台》了解，指定垃圾袋生產商日前已按政府指示暫停生產，只保留1-2個月的存量。環保署回覆該台查詢時稱，現有足夠約2個月使用的指定袋庫存，由於垃圾收費延至8月實施，暫時無需生產額外指定袋，也能滿足需求。

 

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　　特首顧問馬時亨認為，政府必須有充足準備，確保不會擾民，才推出新政策，但立法會議員對應否延期落實收費，未有共識。



*狄志遠：若再延期要有官員問責*


　　民建聯立法會議員劉國勳認為，延期實施垃圾收費是最務實做法，政府目前已生產不少指定袋，可派發給全港市民感受和試驗，讓他們適應，同時增加回收配套。不過，新思維狄志遠不同意，指政府推動重大政策需要有魄力，若到8月要再延期，要有負責官員問責。他指，擴大回收系統不是今天才提出，環保團體亦多次提醒，不過政府「企咗喺度」，若因達不到「十全十美」的效果，又要延期，(政策)可以說是「玩完」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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