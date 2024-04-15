  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

DSE | 周凱旋基金會撥6000萬為明年DSE女同學代繳考試費

15/04/2024

．凱旋基金會宣布從「親愛的妳」計劃撥捐6000萬元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試(HKDSE)女同學提供資助

．向全港就讀官立及資助中學的女同學發放3300元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，可資助超過1.5萬名女同學

 

DSE | 周凱旋基金會撥6000萬為明年DSE女同學代繳考試費

 

　　中學文憑試(DSE)考生明年起不再受惠於政府代繳考試費安排。周凱旋基金會宣布延續「善用錢」計劃精神，透過「親愛的妳(Dear Girlfriends)」計劃撥捐6000萬元，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為今年考試費的取消而放棄應考。

 

推薦閱讀：

【數字峰會】華為:幫助香港鞏固為區域數據樞紐，共建AI生態圈

華為公司網絡安全與隱私保護官楊曉寧在出席數字經濟峰會時表示，華為今年將持續與各方密切合作.......

 

【國際要聞】國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃成功連任

國際貨幣基金組織(IMF)現任總裁格奧爾基耶娃成功連任，將自2024年10月1日起開始第二個5年任期.......

 


　　凱旋基金會宣布從「親愛的妳」計劃撥捐6000萬元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試(HKDSE)女同學提供資助，向全港就讀官立及資助中學的女同學發放3300元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，可資助超過1.5萬名女同學。


　　將報考2025年香港中學文憑考試的官立及資助中學全日制女同學，將符合資格申請，計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過350間合資格學校公布，同學可待學校通知申請辦法。


　　計劃目標於2024年第三季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

2024-04-15｜中東緊張局勢推高金價 黃金技術前景分析｜日圓再創34年新低 為何當局仲未出手？｜#溫灼培 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01683

曠逸國際

0.067

異動股

06100

同道獵聘

2.430

異動股

00868

信義玻璃

8.030

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01683 曠逸國際
  • 0.067
  • 06100 同道獵聘
  • 2.430
  • 00868 信義玻璃
  • 8.030
  • 02490 樂艙物流
  • 11.500
  • 01417 浦江中國
  • 0.247
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 67.850
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.360
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.540
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.420
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 67.250
  • 目標︰$80.00以上
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 46.000
  • 00700 騰訊控股
  • 301.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.450
  • 01114 華晨中國
  • 7.140
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 67.850
  • 目標︰--
  • 01766 中國中車
  • 4.500
  • 目標︰$5.26
  • 02130 嘉泓物流
  • 5.200
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 8.850
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.580
  • 黃金 More
  • 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
  • 1,713.000
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 205.200
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.232
即時重點新聞

16/04/2024 16:17  《盤後部署》港股跌完未？恒指要穿萬六？中海外整固後博見15元

16/04/2024 18:04  【國際要聞】李顯龍卸任新加坡總理後將任內閣資政

16/04/2024 17:00  【高息定存】華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘

16/04/2024 16:15  《神州金融》惠譽將六大國有內銀評級展望從穩定調整至負面

16/04/2024 18:37  郭鄺肖卿續增持新地(16)10萬股，持股升至27.93%

16/04/2024 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒７７億元，買盈富沽安踏

16/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗升恒生一成目標，麥格理恢復追蹤蔚小理

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

16/04/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８２８５，一年拆息較上日維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首季GDP超預期，工業消費卻走弱，股匯均跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福上季經營表現麻麻遭大行降目標，莎莎同樣不濟，零售股未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

木村拓哉洗51萬元原味牛仔褲！親手洗出泥黃色「木村汁」！自嘲：好似Shabu Shabu湯底！
人氣文章

小薯茶水間

消委會測26款網絡安全軟件！Windows、MasOS都有！1款$0軟件獲5星滿分撼贏收費！有5款幾乎無網絡釣魚防衞保護？邊款堵截勒索程式能力高？即睇總評分及網絡安全Tips
人氣文章

威少看世界．張少威

通脹已成拜登勝選的重要障礙
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

辦公室婚外情：愛搞曖昧的出軌慣犯！人夫人妻是最好的「偷食對象」？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術館展覽《吳冠中──黑‧白‧灰》：隨大師腳步，欣賞角度隨著時代幻化出來的千秋
人氣文章

Fashion

CHANEL手袋廣告電影：Brad Pitt、Penélope Cruz重現愛情經典！關於11.12手袋的5件事：首個使用皮穿鏈、雙C Logo的手袋就是它 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
DSE考生溫書衝刺期！補腦先補腎？中醫︰這類食物可增強記憶力！推介4款補腦益智食療+醒神穴位按摩新文章
人氣文章
降膽固醇保健食品 | 超級食物果仁可降膽固醇？邊種Omega-3最高？營養師分享5款有效降壞膽固醇果仁
人氣文章
金像獎影后余香凝大談健康心得！拍《白日之下》點抽離角色平衡內心？產前體重高峰165磅用盡方法減肥火速瘦身！最強瘦身方法竟是親子活動！行山推介呢段路！解決便秘靠奶奶秘方？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章生財有道16/04/2024
高息定存 | 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金