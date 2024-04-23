走塑 | 叙福樓︰四大品牌放棄外賣業務，黃傑龍否認反對走塑軟對抗

．叙福樓(01978)主席及行政總裁黃傑龍昨晚在其Facebook專頁宣布，公司四大主要品牌，即牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜，已全面放棄外賣，只做堂食

．稱「反正我們外賣生意也不多，一次性終極走塑免麻煩」

第一階段管制即棄膠餐具昨天(22日)起實施，包括禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，禁止向堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具等。在新要求下，叙福樓(01978)主席及行政總裁黃傑龍昨晚在其Facebook專頁宣布，公司四大主要品牌，即牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜，已全面放棄外賣，只做堂食，稱「反正我們外賣生意也不多，一次性終極走塑免麻煩」。

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黃傑龍的貼文引來網民熱議，並吸引數千個likes。對於網民留言，黃傑龍今早在專頁回應稱：「有人話我咁樣係軟對抗或者反對走塑，no no no no，絕對不是，我只係話俾大家知減少使用即棄塑膠嘅方法有好多，包括堂食，或者使用可重用餐具喺屋企或者寫字樓食外賣等等，要睇你自己嘅情況，要從心出發，否則你用比較貴嘅價錢去買一套餐具然後即棄，表面上係合法但係更加唔環保，或者我見到好多人講到件事好極端好似世界末日，不是的，簡單到去堂食已經解決咗㗎啦，關鍵係係咪適合你。」

撰文：經濟通採訪組

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