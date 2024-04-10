華豐大廈| 大火 | 佐敦道華豐大廈三級火增至5人死亡多人受傷

．佐敦道華豐大廈的三級火警，警方表示，火警增至5人死亡，多人受傷

．有傷者送上救護車時面龐熏黑。消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，在接近9時包圍火勢

．火警在上午7時53分發生，至8時04分升為三級。警方接獲多人報案，指大廈內一樓健身中心起火

佐敦道華豐大廈的三級火警，警方表示，火警增至5人死亡，多人受傷。有傷者送上救護車時面龐熏黑。消防動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，在接近9時包圍火勢。

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消息指，一名年約40歲女子燒傷，昏迷送往廣華醫院搶救後不治。另一名約40歲男子昏迷送往伊利沙伯醫院，於9時20分被證實死亡。全部傷者中，多人昏迷。截至今早10時50分，死亡人數增至5人。



火警在上午7時53分發生，至8時04分升為三級。警方接獲多人報案，指大廈內一樓健身中心起火，健身中心顧客健身時聽到門外傳出響聲，及時逃生，當時樓梯濃煙密布。有住戶在窗邊揮毛巾，亦有住戶走上天台等候救援，情況危急。消防升起多條雲梯，從大廈高層救走多名住客。



華豐大廈60年樓齡，由1座樓宇組成，共230個單位。起火的「勁力健美中心」，是區內老牌健身房。

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佐敦道與彌敦道交界的華豐大廈，今早發生火警，最新增至5人死亡多人受傷。政務司長陳國基在出席立法會前廳交流會後表示，對事件感到震驚和傷痛，民政事務專員和關愛隊已在現場，協助有需要市民到庇護站休息。



他表示，醫管局已開設特別櫃枱，處理火警中的傷者，會繼續支援傷者和死者家屬。他指，政府非常緊張重大災難，警方和消防會深入調查起火原因，避免悲劇再發生。

＊李家超對佐敦三級火警導致多人傷亡表示極度哀痛＊

行政長官李家超今日對佐敦華豐大廈發生三級火警導致多人傷亡表示極度哀痛，對死者家屬和傷者致以深切慰問。



李家超高度重視事件，已指示醫院管理局全力救治傷者，警務處、消防處等相關部門調查起火及造成嚴重傷亡的原因。他亦指示民政事務總署和社會福利署等部門做好善後工作，向死者家屬和受火警影響的居民提供一切所需協助。

撰文：經濟通採訪組

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