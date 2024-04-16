  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國加息 | 瑞銀策略師料聯儲局明年中或加息至6.5厘

16/04/2024

．瑞銀策略師表示，頑固的通脹和經濟強勁增長提高了聯儲局加息而不是減息的可能性，明年利率最高可能升至6.5厘

．如果經濟擴張保持韌性，且通脹率停留在2.5%或更高水平，聯儲局有可能在明年初恢復加息

 

美國加息 | 瑞銀策略師料聯儲局明年中或加息至6.5厘

 

　　瑞銀策略師表示，頑固的通脹和經濟強勁增長提高了聯儲局加息而不是減息的可能性，明年利率最高可能升至6.5厘。

推薦閱讀：

【外圍經濟】微軟向阿聯酋人工智能公司G42投資15億美元

微軟公司將向阿聯酋頂尖人工智能AI公司G42投資15億美元，微軟總裁Brad Smith將加入G42董事會........

 

【外圍經濟】Trump Media拋售加劇，股價下跌

特朗普的Trump Media股價於周一(15日)大跌，延續兩周跌勢.......

　　Jonathan Pingle、Bhanu Baweja等瑞銀策略師在一份報告中表示，如果經濟擴張保持韌性，且通脹率停留在2.5%或更高水平，聯儲局有可能在明年初恢復加息，到明年中利率或達到6.5厘。

　 
　　不過，有分析師認為，瑞銀的預測不可能實現，聯儲局不會加息至6.5厘。


　　分析師表示，如果加息至6.5厘，經濟硬著陸的可能性將會顯著增加。隨著更高的貼現率開始產生影響，股市早在加息至6.5厘之前就會下跌。　


　　此外，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，如果通脹繼續逐步回落，聯儲局可能會在今年開始減息，反映他們已做好減息準備。聯儲局主席鮑威爾之前表示，高增長不會成為聯儲局的決定性因素，因為聯儲局關注的是失業和通脹。聯儲局更關心的是就業不足，而非過熱的勞動力市場。

 

撰文：鏡幾通國金組

 

 

 

2024-04-16｜多重利淡因素 美股大地震在即？︱港股走勢轉弱失50天線︱盤點新國九條受惠股｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01683

曠逸國際

0.067

異動股

06100

同道獵聘

2.430

異動股

00868

信義玻璃

8.030

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 37,798.97
    +63.86 (+0.169%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,051.41
    -10.41 (-0.206%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,865.25
    -19.77 (-0.124%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌35.320
變動率︰-1.743%
較港股︰-1.34%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌45.677
變動率︰-2.139%
較港股︰-0.70%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌216.538
變動率︰-2.193%
較港股︰-0.49%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌62.103
變動率︰-2.268%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌36.950
變動率︰-2.067%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌10.990
變動率︰-2.398%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌134.050
變動率︰-3.143%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.320
變動率︰-3.741%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升2.720
變動率︰+10.121%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升468.890
變動率︰+5.220%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升8.710
變動率︰+3.690%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰跌16.480
變動率︰-5.124%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/04/2024 17:21 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/04/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/04/2024 17:21 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01683 曠逸國際
  • 0.067
  • 06100 同道獵聘
  • 2.430
  • 00868 信義玻璃
  • 8.030
  • 02490 樂艙物流
  • 11.500
  • 01417 浦江中國
  • 0.247
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 67.850
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.360
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.540
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.420
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 67.250
  • 目標︰$80.00以上
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 46.000
  • 00700 騰訊控股
  • 301.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.450
  • 01114 華晨中國
  • 7.140
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 67.850
  • 目標︰--
  • 01766 中國中車
  • 4.500
  • 目標︰$5.26
  • 02130 嘉泓物流
  • 5.200
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 8.850
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.580
  • 黃金 More
  • 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
  • 1,713.000
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 205.200
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.232
即時重點新聞

16/04/2024 16:17  《盤後部署》港股跌完未？恒指要穿萬六？中海外整固後博見15元

16/04/2024 18:04  【國際要聞】李顯龍卸任新加坡總理後將任內閣資政

16/04/2024 17:00  【高息定存】華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘

16/04/2024 16:15  《神州金融》惠譽將六大國有內銀評級展望從穩定調整至負面

16/04/2024 18:37  郭鄺肖卿續增持新地(16)10萬股，持股升至27.93%

16/04/2024 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒７７億元，買盈富沽安踏

16/04/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】花旗升恒生一成目標，麥格理恢復追蹤蔚小理

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

16/04/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８２８５，一年拆息較上日維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首季GDP超預期，工業消費卻走弱，股匯均跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福上季經營表現麻麻遭大行降目標，莎莎同樣不濟，零售股未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

通脹已成拜登勝選的重要障礙
人氣文章

台灣熱話．姚超文

「習馬二會」給綠營的信息 1
人氣文章

著數速遞

優惠2024 | 4月超筍著數合集！Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一 / 超市買2支清酒85折 / 7-Eleven指定咖啡買1送1 / 世界地球日免費升級燕麥奶
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣抵吃澳洲名廚Long Lunch！皇帝蟹肉配魚子醬及海膽雪糕、招牌澳洲黑安格斯牛肉他他、30年不斷進化低溫油浸三文魚，$480四道菜兼無限添加，大滿足！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

2024春夏流行4大指標：散發低調性感的透膚單品、充滿春夏感的立體花朵圖案，為衣櫥增添靈感！
人氣文章

Fashion

CHANEL加價！2024人氣手袋最新價格總覽！經典2.55手袋突破$8萬元、CHANEL 19加幅最高！哪款人氣手袋維持原價？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣旅行注意！藏壽司10日內11人疑食物中毒再爆食安風波！用餐後腹痛、腹瀉及嘔吐！涉事分店排油煙罩有灰塵、冷凍庫未定期除霜
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
經痛、尿道炎、卵巢早衰夾擊！或與體質太寒氣血不足有關！中醫：針灸艾灸、戒吃冰品！多喝這兩款東西可改善？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道16/04/2024
高息定存 | 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金