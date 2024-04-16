美國加息 | 瑞銀策略師料聯儲局明年中或加息至6.5厘

．瑞銀策略師表示，頑固的通脹和經濟強勁增長提高了聯儲局加息而不是減息的可能性，明年利率最高可能升至6.5厘

．如果經濟擴張保持韌性，且通脹率停留在2.5%或更高水平，聯儲局有可能在明年初恢復加息

瑞銀策略師表示，頑固的通脹和經濟強勁增長提高了聯儲局加息而不是減息的可能性，明年利率最高可能升至6.5厘。

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Jonathan Pingle、Bhanu Baweja等瑞銀策略師在一份報告中表示，如果經濟擴張保持韌性，且通脹率停留在2.5%或更高水平，聯儲局有可能在明年初恢復加息，到明年中利率或達到6.5厘。



不過，有分析師認為，瑞銀的預測不可能實現，聯儲局不會加息至6.5厘。



分析師表示，如果加息至6.5厘，經濟硬著陸的可能性將會顯著增加。隨著更高的貼現率開始產生影響，股市早在加息至6.5厘之前就會下跌。



此外，紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，如果通脹繼續逐步回落，聯儲局可能會在今年開始減息，反映他們已做好減息準備。聯儲局主席鮑威爾之前表示，高增長不會成為聯儲局的決定性因素，因為聯儲局關注的是失業和通脹。聯儲局更關心的是就業不足，而非過熱的勞動力市場。

撰文：鏡幾通國金組

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