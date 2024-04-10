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天瑞水泥昨遭洗倉市值閃崩99%，內媒引述公司回應生產經營正常

10/04/2024

．內地建材民企天瑞水泥昨日（9日）收市前15分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過99%

．內地傳媒引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因，目前企業生產經營一切正常

．天瑞水泥今早公告停牌，等待公布內幕消息

 

內地建材民企天瑞水泥在港上市以來股票一向成交薄弱，然而到了昨日（9日）收市前15分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過99%，股票價格從周一收市價5港元跌倒剩餘0.048港元，即時「升仙」，百億市值灰飛煙滅，與此同時當日成交量亦暴增至2438萬港元

 

　　內地建材民企天瑞水泥(01252)在港上市以來股票一向成交薄弱，然而到了昨日（9日）收市前15分鐘突然閃崩，收盤時股價暴挫超過99%，股票價格從周一收市價5港元跌倒剩餘0.048港元，即時「升仙」，百億市值灰飛煙滅，與此同時當日成交量亦暴增至2438萬港元。同日還有浩森金融科技(03848)亦暴跌超過九成，昇能集團(02459)股價腰斬五成。

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　　內地傳媒引述母公司天瑞集團工作人員表示，天瑞水泥正積極聯繫公司香港辦的同事問原因，目前企業生產經營一切正常。


　　天瑞水泥今早公告停牌，等待公布內幕消息。


　　CCASS系統顯示，天瑞水泥股份存放在CCASS系統的比例達到94.22%，而前二十券商席位合計持倉量就已經達到77.12%，前十大券商席位持倉量達到62.03%，反映股權集中度較高。天瑞水泥實際控制人為李留法，持股比例達到69.58%。


　　股價蒸發99%看似誇張，然而細價股被暴力洗倉在港股市場並不罕見，主要原因可能是有投資者質押了股票但沒有足夠的抵押物補倉，導致券商直接斬倉。事實上，香港股市成交量長期低迷、流動性持續下滑，市場上充斥著零成交的僵屍股，這些股份一旦出現類似於小股東被斬倉的情況，市場缺乏承接，股價就會直線下墜。

 

撰文：經濟通中國組

2024-04-10｜美通脹數據今晚出爐！最怕經濟太好？｜「窮人黃金」白銀可追落後？｜比特幣減半前哨戰｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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