  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股 | 蕭猷華：中證監推五措施，趁低買港交所

21/04/2024

　　上周五（19日）早上，市場傳出以色列用導彈襲擊伊朗，美股亞洲指數期貨、日股、台股顯著急挫，避險資金湧入，金市、油市、美債。亞洲區內股市大幅下挫，由於恆指估值相較其他股市便宜，港股相對跌幅較小。

 

商品 | 蕭猷華：以伊衝突降溫，趁低買港交所

（資料圖片）


 
　　上周五，金融市場風起雲湧，因有傳以色列還擊伊朗，是筆者預期之外，因為上星期曾經在本欄提出，以色列肯定不會還擊伊朗。但過了幾小時後，伊朗官方否認受襲，而且以色列亦沒有承認發動攻擊，與筆者估計的相符，金融市場立即回穩。現在「皮球」已交到伊朗腳下，據伊朗媒體報道，不承認領土受到攻擊，伊斯法罕雖然聽到的爆炸聲，只是伊朗防禦系統啟動的結果；此外，美國亦試圖淡化事件。另一方面，從地形上，伊朗和以色列沒有邊境接壤，兩國夾住約旦、敘利亞和伊拉克，要打亦只能靠無人機和導彈，相信兩國緊張局勢有望逐漸淡化。

 

　　上周五晚，中證監推出五項與香港合作的資本市場措施，包括支持內地龍頭企業到香港上市。另一方面，多間外資機構看好今年港股IPO集資規模重上全球第三，相信會利好港交所(00388)股價，現價趁低吸納，短視目標看240元，中線300元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09879

米高集團

5.150

異動股

00075

渝太地產

0.435

異動股

00606

中駿商管

0.320

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 37,986.40
    +211.02 (+0.559%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,967.23
    -43.89 (-0.876%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 15,282.01
    -319.49 (-2.048%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升35.550
變動率︰+0.889%
較港股︰-0.84%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升31.541
變動率︰+0.826%
較港股︰+1.26%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌215.965
變動率︰-1.041%
較港股︰+0.64%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.278
變動率︰-3.743%
較港股︰-6.75%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌10.910
變動率︰-1.445%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌129.520
變動率︰-1.849%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.430
變動率︰-1.888%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.090
變動率︰-2.619%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.160
變動率︰+8.219%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌146.640
變動率︰-5.442%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌555.040
變動率︰-9.093%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌762.000
變動率︰-10.005%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/04/2024 14:48 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/04/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/04/2024 14:48 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09879 米高集團
  • 5.150
  • 00075 渝太地產
  • 0.435
  • 00606 中駿商管
  • 0.320
  • 00164 中國寶力科技
  • 1.100
  • 02942 TEAMWAY INT RTS
  • 0.022
股份推介
  • 00686 北京能源國際
  • 0.133
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 8.060
  • 目標︰$8.92
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 379.400
  • 目標︰$440.00
  • 00941 中國移動
  • 69.000
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.180
  • 目標︰$22.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.700
  • 00700 騰訊控股
  • 303.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.850
  • 00388 香港交易所
  • 214.600
  • 00001 長和
  • 35.850
報章貼士
  • 02378 保誠
  • 69.600
  • 目標︰--
  • 01361 ３６１度
  • 4.460
  • 目標︰$5.00
  • 00855 中國水務
  • 4.880
  • 目標︰$7.10
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.335
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
即時重點新聞

19/04/2024 19:14  【互聯互通】中證監公布五項資本市場對港合作措施

19/04/2024 16:50  《盤後部署》中東局勢緊張港股考驗萬六點，友邦跌過籠買入博反彈

19/04/2024 11:54  【以巴衝突】美媒指以色列空襲前一天通知華府，伊朗指核設施安全

19/04/2024 10:06  《本港經濟》3月個人破產申請增至783宗，按年升近2.8%

19/04/2024 17:10  中國聯通首季純利升8.9%至56.13億元人幣

19/04/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３２億元，買中行沽理想

19/04/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】野村、高盛點評內銀股，中金降港交所逾一成目標

19/04/2024 11:48  《嚟緊炒Ｄ乜》海螺水泥整固待變，中線獲利目標２４銀

19/04/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８３１３，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：中證監推五措施，趁低買港交所新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，邊間銀行一年期定存仲有4厘？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首季FDI僅3017億，中東局勢升級股匯均跌 新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力
人氣文章

玩樂 What’s On

單車路線推薦 | 城巴x Loco Bike送1小時免費單車通行證！加開2條巴士線貫穿馬鞍山、科學園、烏溪沙！睇埋一日遊美食打卡推介：睇靚海景食點心 / 絕美天空之鏡
人氣文章

手機情報站．徐帥

vivo V30 5G登場！機身超薄輕巧！規格全面提升：AI柔光環＋超廣角鏡頭，旗艦級攝影體驗！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

灣仔五星級酒店高級鐵板燒！時令金目鯛配白花茸、蟹肉黑松露茶碗蒸、鐵板龍蝦、A5宮崎牛，感受味蕾的狂歡
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

梵克雅寶突破琺瑯鑲嵌工藝！從珠寶鑲嵌到腕錶工藝，在首飾細節中尋找驚喜
人氣文章

Watch & Jewelry

Watches and Wonders 2024：如冰的藍，還是如火的紅？一睹Rolex、IWC、Grand Seiko、Zenith、TAG Heuer 的藍面與紅調新作！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
臭狐成因 │ 研究發現98%臭狐人士都是油耳！壓力大有影響？醫生：6類人最易有體臭！推介6招擊退狐狸
人氣文章
此瓜不同彼瓜，難得遇上節瓜，想家了！今期素湯水：芫荽節瓜湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/04/2024
港股 | 蕭猷華：中證監推五措施，趁低買港交所
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金