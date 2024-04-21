港股 | 蕭猷華：中證監推五措施，趁低買港交所

上周五（19日）早上，市場傳出以色列用導彈襲擊伊朗，美股亞洲指數期貨、日股、台股顯著急挫，避險資金湧入，金市、油市、美債。亞洲區內股市大幅下挫，由於恆指估值相較其他股市便宜，港股相對跌幅較小。

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上周五，金融市場風起雲湧，因有傳以色列還擊伊朗，是筆者預期之外，因為上星期曾經在本欄提出，以色列肯定不會還擊伊朗。但過了幾小時後，伊朗官方否認受襲，而且以色列亦沒有承認發動攻擊，與筆者估計的相符，金融市場立即回穩。現在「皮球」已交到伊朗腳下，據伊朗媒體報道，不承認領土受到攻擊，伊斯法罕雖然聽到的爆炸聲，只是伊朗防禦系統啟動的結果；此外，美國亦試圖淡化事件。另一方面，從地形上，伊朗和以色列沒有邊境接壤，兩國夾住約旦、敘利亞和伊拉克，要打亦只能靠無人機和導彈，相信兩國緊張局勢有望逐漸淡化。

上周五晚，中證監推出五項與香港合作的資本市場措施，包括支持內地龍頭企業到香港上市。另一方面，多間外資機構看好今年港股IPO集資規模重上全球第三，相信會利好港交所(00388)股價，現價趁低吸納，短視目標看240元，中線300元。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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