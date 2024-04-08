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的士 | 的士申請加價，紅的落旗加至32元、綠的28元，每次跳錶加兩毫

08/04/2024

．政府向立法會交通事務委員會提交的最新文件披露，業界建議市區的士落旗價由27元加至32元、新界的士和大嶼山的士分別由23.5元及22元加至28元

．市區、新界和大嶼山的士的擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%及11.68%。

．紅的申請跳錶停車等候時間縮至45秒

 

的士 | 的士申請加價，紅的落旗加至32元、綠的28元，每次跳錶加兩毫

　　的士業界早前向政府提交加價申請。政府向立法會交通事務委員會提交的最新文件披露，業界建議市區的士（紅的）落旗價由27元加至32元、新界的士（綠的）和大嶼山的士（藍的）分別由23.5元及22元加至28元。市區、新界和大嶼山的士的擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%及11.68%。

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*紅的申請跳錶停車等候時間縮至45秒*


　　每次跳錶方面，紅綠的均增加0.2元，藍的則是第2至20公里加0.1元、20公里後加0.2元。市區的士同時要求縮減跳錶停車等候時間，由現時的60秒縮短至45秒。


　　市區及新界的士業界除申請加價外，同時申請每件行李加收1元（由6元增至7元）；以及每隻動物或鳥類加收2元（由5元增至7元）；大嶼山的士業界則申請每件行李加收2元（由6元增至8元）；每隻動物或鳥類加收3元（由5元增至8元）；以及每程電召預約服務的收費加收3元（由5元增至8元）。



*政府：會考慮的士營運財務及市民接受程度*


　　政府表示，會考慮的士營運財務可行性、市民對收費接受程度等因表，處理今次加價申請。該局又強調要改善的士營運狀況，歸根結底須提升服務質素，更重要是改變部分市民對的士的負面印象，增加乘客量及吸引新人入行。


　　政府指，調整的士收費固然可有助減輕業界當前面對的財政壓力，但刻不容緩的是業界積極參與籌組的士車隊，提升管理質素和行車安全，才能惠及的士業長遠的健康發展。

 

撰文:經濟通採訪組

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