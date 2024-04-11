日圓 | 圓匯跌至34年新低曾見153.24，當局或干預

．日圓兌美元跌破關鍵水平，市場猜測日本當局或即將出手干預。

．日圓下跌近1%至每美元兌153.24日圓，為1990年以來最低水平

．日本最高外匯事務官員，財務省副大臣神田真人表示，當局將考慮外匯市場的所有選項

日圓兌美元跌破關鍵水平，市場猜測日本當局或即將出手干預。

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紐約市周三(10日)下午時段，日圓下跌近1%至每美元兌153.24日圓，為1990年以來最低水平。高於預期的美國通脹數據刺激美元上漲。



日本最高外匯事務官員，財務省副大臣神田真人表示，當局將考慮外匯市場的所有選項，並準備好應對日圓兌美元跌至1990年以來最低水平後發生的任何事件。無論這是否涉及干預匯市，當局始終為所有情況做好準備。

撰文：經濟通國金組

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