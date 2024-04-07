港股 | 蕭猷華：恒指4月向好機會大

《套期保值－蕭猷華》港股上周只有3個交易日，加上A股清明假期，在沒有北水的情況下，恒指全周仍在區間窄幅波動，高位17007點，低位16480點。不過，恒指在16400點建立了良好支持，整體市況有逐步改善。



美國公布3月就業數據，失業率由3.9%下降至3.8%；非農職位增加30.3萬份，多於預期的20萬份；平均時薪按月升0.3%，高於預期的0.2%，不過，按年由4.3%降至4.1%，是2021年6月以來最低。整體就業報告維持強勁，工資增幅稍微放緩，雖然對美國減息預期沒有太大影響，但今年減息次數和時間，有可能少於三次和推遲。美國10年期國債息率升至4.4%，減息預期降溫，為何美股仍然上升？

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美國就業報告強勁，投資者一方面希望美國經濟走強，從而使企業盈利繼續有增長；另一方面，又希望勞工市場轉弱，使美國聯儲局可以開始減息。市場選擇了前者，雖然通脹未有進一步回落的證據，減息沒有迫切性，但仍然預期聯儲局下一步行動是減息。而且，雖然減息預期減弱，但經濟保持彈性，此外，在美國借貸成本上升的同時，企業盈利仍得到增長，投資者對此感到樂觀。



港股方面，過去一個月，恒生指數仍困在16000點至17200點遊走，預期4月波幅會擴大，短線會尋求突破。向上？向下？筆者認為恒指向上機會較大，雖然聯儲局減息預期降溫，但由於經濟良好，市場反應仍是樂觀。另一方面，內地3月經濟數據轉強，對後市也有一定支持，故此，如上文所說，筆者認為恒指向上突破機會較大。

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