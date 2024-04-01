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港股 | 萬八在望 | 恒指6月有望彈上萬八！ 舜宇價殘36元買得過？

01/04/2024

港股第一季內見底反彈，中央連環出招托底奏效，港股1月低見14794後反彈。資深財經分析師黃偉康認為，聯儲局一日未減息，美元維持強勢便不利資金回流港股。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀則指出，第二季中美角力將會持續，但料市場已習以為常。他們同樣認為，當美國落實在6月開始減息，便有利恒指向上挑戰18000。

 

 

【季結－萬八在望】 恒指6月有望彈上萬八！ 舜宇價殘36元買得過？

舜宇光學 （網上截圖）

 

藥明生物跌抵10元博反彈  14.5元買小米上望16元



　　針對中美角力，黃偉康坦言美國《生物安全法案》將無可避免會通過，因大選年兩黨都不會放過任何可以打壓中國以爭取選票的機會。因此，他估計藥明生物(02269)將會下試10元低位，但會出現技術反彈，短線可以博上14至15元，同系藥明康德(02359)先以36.5元為初步支持，短炒目標50元。


　　藍籌舜宇(02382)公布去年純利大跌超過五成，績後股價一度下試38.85元。郭家耀認為，高價手機叫座力已大不如前，舜宇績後捱沽預計後市仍未跌完，預計要跌抵36元才有初步支持。相反，小米(01810)發布SU7高調進軍造車行業，郭家耀看好SU7能為小米帶來新的增長點，料將帶動股價上望16元，14.5元吼位入手，跌穿13.5元止蝕。

 

 

【季結－萬八在望】 恒指6月有望彈上萬八！ 舜宇價殘36元買得過？

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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