工行交行淨利息收入倒退大行看淡，縱續派高息也買唔過？

國有大行陸續公布業績，昨日(27日)收市後公布業績的工商銀行(01398)和交通銀行(03328)盈利增長均不到1%，另工行淨利息收入跌5.3%，淨息差跌0.31個百分點至1.61%，差過市場預期的1.68%；交行淨利息收入亦跌3.4%，淨息差跌0.2個百分點至1.28%，淨利差更下滑0.23個百分點至1.14%，創上市以來低位。兩股績後捱沽，工行今日(28日)最多跌2.5%，交行更曾插近半成，今日公布業績的建設銀行(00939)、中國銀行(003988)、農業銀行(01288)及郵儲銀行(01658)均逆市下跌。有市場分析，內地當局要求銀行擔負起提振國內經濟及救助房企和地方政府的職責，銀行的盈利能力和資產質量遭受考驗，預計內銀淨息差今年進一步面臨壓力。大行看法亦偏淡，指工行及交行業績好壞參半，其中高盛維持工行「沽售」評級及目標價2.97元。內銀縱仍派高息也不值得吸納？

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工行去年純利升0.8%派息30.64分人幣 淨利息收入跌5.3%

工商銀行公布，截至去年12月31日止年度純利約3639.9億元人民幣，按年升約0.8%，每股盈利0.98元人民幣，派末期股息每股30.64分人民幣，增近1%。營業收入8064億元人民幣，跌4.3%，當中淨利息收入跌5.3%至6550.1億元人民幣，非利息收入升0.7%。計提資產減值損失1508億元人民幣，縮減17.4%，不良貸款比率跌2個基點至1.36%，資本充足比率19.1%。另截至去年底，工行的房地產業公司的不良貸款409.6億元人民幣，減少8%；該行業公司的不良貸款率5.37%，降0.77個百分點。個人住房貸款的不良貸款則有278.3億元人民幣，升9.6%；不良率0.44%，升0.05個百分點。

對於淨利息收入減少，工行指，受貸款市場報價利率(LPR)下調、存款期限結構變動等因素影響，去年淨利息差和淨利息收益率分別為1.41%和1.61%，按年均降31個基點。不過，工行董事長、執行董事廖林表示，短期挑戰不改變長期向好的趨勢。外部看，中國經濟韌性強、潛力大，活力度回升向好的態勢持續，而從該行來看，目前主要業務規模居全球首位，資本充足率以及撥備覆蓋率等均處於行業較優水平，預計今年分紅近1100億元人民幣，為股東及投資人創造實實在在的價值回報。



副行長姚明德表示，在當前的經濟環境下，維持一個低息差是中國經濟發展的需要，低息差確實對銀行的壓力很大，但息差的下降有利於國家所有的社會主體，包括個人、企業等負債水平成本的降低，長期來說對銀行還是利好。另利率下行也會促進投資者消費，有利中國經濟的發展。執行董事、副行長兼首席風險官王景武表示，去年該行的資產質量主要指標都是穩中向好，處於一個健康的區間，而在地方債務領域，融資主要是投向經濟財力較好，債務處於合理水平的區域，尤其現金流較為充足的客戶及項目，地方債務領域的信貸風險總體可控。

滙證：工行上季淨息差跌幅較預期大 目標價降至4.7元

滙證發表研報指，工行業績好壞參半，去年第四季淨息差按季收窄14個基點，拖累淨利息收入按季跌逾6%，淨息差跌幅較預期大，主要受按揭貸款重新定價，以及增加配置收益率較低的政府債券拖累。工行資產質素表現負面，撥備覆蓋率按季下跌2.2個百分點，但集團的資產負債表和資本充足率表現仍正面，故維持「買入」評級，目標價由4.9元輕微下調至4.7元。

瑞銀表示，工行去年第四季稅後淨利按年升0.8%至953億元人民幣，符合市場預期，但由於淨息差大幅下降，其收入及撥備前利潤遜於預期，料市場對是次業績反應大致中性，予目標價3.8元及「中性」評級。高盛稱，關注工行淨利差趨勢、新資本監理影響、內地房地產貸款成長與風險管理及零售貸款損失等問題，維持「沽售」評級及目標價2.97元。

交行去年純利升0.7%派息37.5分人幣 淨利息收入跌3.4%

交行公布，截至2023年12月31日止全年純利927.28億元人民幣，按年升0.7%；每股基本盈利1.15元人民幣，派發末期息37.5分人民幣。期內淨經營收入2580.14億元人民幣，升0.3%；淨利息收入1641.23億元人民幣，跌3.4%，主因是LPR多次下調及存量房貸利率調整，客戶貸款平均收益率下降導致利息收入增長不及預期，同時人民幣存款延續定期化趨勢疊加外幣負債成本上行影響，利息支出有所增加。另淨利差1.14%，下降23個基點，淨利息收益率1.28%，下降20個基點；手續費及佣金淨收入430.04億元人民幣，跌4.1%。信用減值損失569.08億元人民幣，跌5.8%。截至去年底，集團不良貸款率1.33%，較上年底下降0.02個百分點；撥備覆蓋率195.21%，較上年底上升14.53個百分點。資本充足率15.27%，一級資本充足率12.22%，核心一級資本充足率10.23%。

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人行早前宣布，5年期LPR下調25個基點，交行首席風險官劉建軍表示，預期相關利率的調整對該行的淨息差影響可控，當前利率水平已經下行到歷史比較低的位置，保持較低的利率水平，有利於支持宏觀經濟恢復向好，進一步提振信貸需求，緩解信貸市場競爭的壓力。預期存款利率市場化的調節機制，在未來一段時間仍然在降低存款利率方面繼續發揮積極作用，從而促進銀行穩定息差。



副行長殷久勇表示，交行去年實現了資產質量鞏固提升，穩中向好的目標，隨著國家宏觀調控政策效果的逐步體現，相信今年積極回升向好的態勢將進一步鞏固和增強，居民和企業還款能力有望穩步提升，這些因素對銀行整體資產質量將形成正向推動，有信心保持今年全年資產質量平穩向好。不過，目前房地產銷售依然比較低迷，由於行業整體流動性緊張，銷售低迷的問題改善需時，未來將持續加強對房地產業務風險的管理，而交行對公房地產貸款的結構區域分布非常好，相關資產集中在長三角以及大灣區等地，整體風險仍處在可控水平。



花旗：交行淨息差及資產質素受壓 交易收益成亮點

花旗指，交行第四季業績好壞參半，淨息差和資產質素持續受壓，但交易收益成亮點，每股派息37.5分人民幣，派息率按年持平。另摩根士丹利分析員指，交行第四季純利增長下跌，主要受累於淨息差收窄和不履約貸款上升，不過資產負債表增長放緩，對資本比率起支持作用。

林家亨：派息吸引惟利息收入恐大減 股價難有憧憬

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，內地之前已降準半厘，幅度較預期大。未來銀行利息收入肯定會大幅減少，但以往大部分內銀股都派很高息，派息比率也高，若將大部分賺回來的錢用作派息，即每年的每股保留盈餘(Retained Earnings)肯定較少，每股資產淨值(NAV)也沒可能怎樣增值，故對股價難有憧憬，自然吸引不到太多人投放資金，當然內銀派息吸引，而公布完業績又再派息，短期仍可吸引「食息一族」。

工行收市跌0.76%報3.94元，交行跌2.65%報5.14元。其他內銀股亦普遍向下，中行跌0.62%報3.23元，農行跌0.3%報3.3元，建行跌1.67%報4.72元，郵儲行跌0.24%報4.09元，中信銀行(00998)跌0.71%報4.17元，民生銀行(01988)跌0.73%報2.71元，惟招行(03968)無升跌報30.95元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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