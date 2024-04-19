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貨櫃碼頭排名 | 香港貨櫃碼頭首次跌出全球十大，政府：不同機構排法各異

19/04/2024

　　國際航運界研究機構Alphaliner近日公布2023年全球港口吞吐量的最新統計，香港去年港口吞吐量約1434萬，按年下跌14.1%，連續第七年下跌，反映香港貨櫃碼頭處於長期收縮期；並且有紀錄以來首次跌出全球十大，排名第11位，而杜拜則取代香港晉升十大。

 

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　　最新統計顯示，去年吞吐量最大的上海港，去年增長3.9%，吞吐量達4915萬個標準箱(TEU)，第二是新加坡，去年增長是4.6%，第三是寧波港。排第四至第九名依次為青島、深圳、廣州、南韓釜山、天津及美國洛杉磯/長灘。

 

貨櫃碼頭排名 | 香港貨櫃碼頭首次跌出全球十大，上海續居榜首

（Shutterstock）

 

　　香港貨櫃碼頭曾經連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量排行榜第一，但過去十多年一直萎縮，到2023年只剩下1400萬標準箱，被上海的接近5000萬遠遠拋離，即使是鄰近的深圳，去年也處理了接近3000萬個標準箱。

 

　　Rhenus Logistics北美總監Stephanie Loomis在最近的Loadstar Podcast指:「已記不起上次托運人詢問香港是甚麼時候了，稱他們看到深圳，看到鹽田...；香港是做空運，與北京及天津一樣，香港將是做空運，僅此而已。」

 

　　運輸及物流局晚上於社交媒體發文回應，按國際航運業權威媒體Lloyd's List的方法，估計香港港口貨櫃吞吐量去年排名全球第十，較2022年下跌一位；又指Lloyd's List和Alphaliner皆為收集各地港口貨櫃吞吐量編制排名的私人機構，不同機構的排名方法各有差異，文章指現在更應抓緊時機，繼續鞏固及發展香港港口的優勢。

 

撰文：經濟通採訪組
  

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