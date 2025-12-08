  • 會員
盤前攻略 | 美國PCE低於預期撐市 港股乏主題望百度帶動國產AI晶片炒作

08/12/2025

　　美國上周五補發因停擺延後發放的9月份PCE，按年增2.8%合乎市場預期，維持溫和通脹，支撐減息預期。上周五美股造好，道指升104點報47954，納指升79點報23578，標普升13點報6870。

 

盤前攻略 | 美國PCE低於預期撐市 港股乏主題望百度帶動國產AI晶片炒作

（Shutterstock圖片）

 

　　上周五盤前Netflix宣布以720億美元收購華納兄弟探索，包括旗下電影和電視工作室、HBO申流平台以及《哈利波特》、DC宇宙知名IP。事前美國總統特朗普已與Netflix聯合行政總裁Ted Sarandos會面，他讚揚Netflix是間好公司，但質疑Netflix收購後的市場佔有率可能會成為問題，市場擔心收購案有變數，最終Netflix股價跌2.89%，相反華納兄弟探索則升6.28%。

 

中概造好，惟ADR跑輸

 

　　中概股普遍跟隨大市造好；阿里巴巴升0.56%報158.32美元，拼多多升0.68%報117.62美元，京東升0.54%報29.90美元，百度受惠分析AI晶片業務飆5.85%報116.89美元，萬國數據升4.23%報35.21美元，小鵬升2.56%報20.00美元，理想升1.19%報17.80美元，蔚來升0.60%報5.04美元，亞盛醫藥升7.10%報32.88美元。

 

　　惟主要ADR普遍較港股造價低；騰訊(00700)ADR較港股低0.21%，折合608.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.06%，折合99.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.10%，折合78.4港元；滙控(00005)ADR較港股低0.41%，折合110.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.53%，折合42.6港元。

 

恒指開市料變化不大，望百度分拆消息帶動大市

 

　　上周五恒指夜期跌26點報26121。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26106，升26點，恒指開市料無方向，升跌幅不多於100點。

 

　　大市成交上個交易日回升至2000億元以上，但全周平均計亦只有約1866億元，維持偏弱，預計恒指在議息前維持區間上落，26000為中軸上下1000點波動。近日市場苦無主題可炒，主要由於大戶觀望央行議息變化，跟進消息炒作乏力，不過周末百度(09888)證實正考慮分拆昆侖芯，看能否帶動市場炒作國產AI晶片動力，推動一下大市反彈浪上27000。

 

返回財經熱話

相關資料 

