阿里撤菜鳥上市申請，擬斥近300億要約購股，集團策略太飄忽？股價下挫可否吸？

阿里巴巴(09988)宣布撤回其物流子公司菜鳥在港上市申請，同時計劃向菜鳥少數股東發出要約，收購其持有的所有已發行股份，總對價最高達37.5億美元(約292.5億港元)。集團認為現在是阿里加大投入菜鳥的合適時機，且菜鳥IPO估值無法反映其真正戰略價值。阿里早前已指不急於分拆業務上市，今次撤回菜鳥上市應不太令人意外，但同時擬全購其他小股東股份，或令市場覺得集團策略難以捉摸，今早(27日)股價跌逾2%下試近期低位68元水平，若仍看好集團未來發展，可否趁機吸納呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

斥最多37.5億美元購菜鳥少數股東股權 每股作價0.62美元

阿里巴巴公布，旗下菜鳥智慧物流網絡已撤回在香港聯交所的首次公開發行及上市申請。同時，阿里巴巴集團計劃向菜鳥的少數股東(包括員工)發出要約，以每股0.62美元的價格將其持有的所有菜鳥已發行股份向阿里巴巴集團出售，總對價最高可達37.5億美元(約292.5億港元)。

阿里巴巴集團擁有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權益，要約完成後，集團計劃調整菜鳥的部分業務，以更好地實現與淘天集團和阿里國際數字商業集團的戰略協同，並支持菜鳥對其全球網絡進行長期戰略拓展。

（菜鳥官網截圖）



蔡崇信：現在是加大投入菜鳥時機 IPO估值無法反映真正戰略價值



阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信表示，考慮到菜鳥對阿里巴巴的戰略重要性，以及集團在構建全球物流網絡方面看到的重大長期機遇，認為現在是阿里巴巴加大投入菜鳥的合適時機。而組織變革使決策更加靈活和有效，對集團業務產生了重大積極影響，相信組織變革的成效將反映在阿里未來的運營和財務指標上。集團在資本管理方面也取得了重大進展，退出非核心資產投資，通過派發股息和股票回購提升股東價值，未來將持續聚焦於提高資本效率、提升股東回報。

蔡崇信又指，菜鳥IPO估值無法反映其真正的戰略價值，而菜鳥收購要約價格反映估值為103億美元。考慮到菜鳥戰略決策，管理層應該專注於業務而不是被IPO分散注意力，而當前IPO市場環境具挑戰，可預見IPO可實現的任何估值，都無法反映菜鳥的戰略價值。公司還強調，決定撤回完全是內部決定，監管因素沒有發揮任何作用。首席財務官徐宏指，菜鳥股份收購預計在6、7月之前完成，不會對集團財務帶來重大影響。

菜鳥推二次創業獎金激勵計劃 CEO萬霖：堅定面向全球擴張

另外，內媒報道指，菜鳥集團CEO萬霖昨晚(26日)發全員郵件，宣布將向菜鳥員工推出二次創業獎金激勵計劃。根據計劃，菜鳥正式員工除了在明年4月獲得正常的年終獎外，在明年8月還將額外獲得一筆同等金額的獎金。該計劃將覆蓋屆時在職、且有年終獎的所有菜鳥正式員工。至於採用月度或季度獎金，而非年終獎激勵的員工也會有相應方案。



萬霖在全員信中表示，今年是菜鳥二次創業路途上至關重要的一年，需要全體員工繼續共同努力奮鬥。下一步，菜鳥將更加緊密協同淘天集團和阿里巴巴數字商業集團，提升服務體驗。同時，菜鳥將堅定面向全球市場進行物流網絡擴張，構建全球競爭力。阿里巴巴將為菜鳥全球擴張計劃提供支持。



阿里批發平台1688接入淘寶 開三店打造類似天貓超市頻道

另方面，被稱為阿里集團「四小龍」之一的阿里批發平台1688全面「入淘」。《上海證券報》引述淘天集團消息指，1688近期在淘寶開設了三家店，分別名為「1688嚴選」、「1688企業自採天貓旗艦店」和「1688工業行家選」。這些淘寶店將會整合成一個類似「天貓超市」的頻道，並在淘寶推出1688嚴選貼牌的源頭廠貨。具體而言，「1688嚴選」主要經營以「家」為中心的生活品類，「1688企業自採天貓旗艦店」主要經營辦公用品和經營性耗材，「1688工業行家選」主要提供產地源頭的白牌(無品牌)供給。



至於入淘原因，報道引述1688內部人士透露，他們在用戶調研時發現，淘寶上有兩類需求增長很快，一是品牌平替和大牌代工廠直供的需求，這正好是1688嚴選的優勢；二是淘寶企業自採需求很大，用戶對供給的豐富度、獨特性、專業性和定制化要求比較高，而針對細分領域特殊人群的場景組貨能力，恰恰是1688工業品的強項。

熊麗萍：全購菜鳥股份策略上不算太差 68元可吸中線持有

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指阿里撤回菜鳥上市不算令人很意外，但之前阿里提到既不急於上市又不急於出售，現時又想買入其他小股東股份，市場會覺得集團策略飄忽難捉摸。不過，阿里之前已指現時無論上市或出售，都未能取得它認為合理的估值，反映阿里不急於套現，亦願意由自己暫時繼續發展。其實，阿里買埋其他股份後將來會百分百持有菜鳥，策略上不算太差，既然暫未能上市，而就算有人買也會被人壓至低價，不如自己全購，令發展彈性變得更大，可自己決定策略配合電商淘寶業務。

熊麗萍續指，阿里此舉可看作中性偏正面，但不會對集團有很大幫助，始終反映市場氣氛差下阿里只望解決問題。而阿里早前已做了很多準備動作，例如賣出小鵬(09868)及嗶哩嗶哩(09626)股份，整個集團策略仍在調整中，出售非核心資產，集中部署核心業務策略。股價方面，即使回升，短線由68元升至73元已差不多，要突破75元較困難，需大市配合，有貨可繼續持有，無貨可於68元買入中線持有。

阿里半日跌2.21%收報68.75元，成交19.44億元。其他科技股亦普遍向下，京東(09618)跌2.87%報101.7元，美團(03690)跌1.55%報91.95元，百度(09888)跌4.89%報99.3元，小米(01810)跌2.61%報14.9元，快手(01024)跌0.92%報48.45元，惟騰訊(00700)升2.2%報306元，網易(09999)升0.12%報162.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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