【新能源車股】比亞迪交付量有望再超越特斯拉？短中長線部署策略！
02/12/2022
嘉賓 ：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城
三大造車新勢力已公布11月汽車交付量，理想(02015)、蔚來(09866)按月回升逾40%，並齊創月度新高，反映銷售有回暖跡象？比亞迪(01211)作為新能源車龍頭，上月交付量值得期待嗎？比亞迪昨日（1日）隨大市上升，時隔四個月後再次收復50天線。不過，200元心理關口似乎阻力較大，自11月來三度挑戰皆無功而還。截至今早11時，比亞迪跌逾1%，並錄逾4000萬元資金淨主動賣出，過去五天平均則錄逾億元淨掃貨，主動買沽比率亦只有45：55，反映賣家的入市態度較為進取，短期股價或會持續受壓？溫鋼城認為，雖然比亞迪有股神減持陰霾，但不建議造淡。新能源車企之中，中長線持有對象仍首選比亞迪，買入價宜參考價位以外的指標！
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