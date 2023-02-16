阿里獲多家知名基金增持一度炒上 快將公布業績應如何部署？

大市有完成調整跡象，恒指今日(16日)一度反彈近500點，下周四(23日)將公布上個財季業績的阿里巴巴(09988)一度升逾4%。其實市場對阿里業績期望不高，料其受新冠疫情及雲業務增長放緩影響，上季淨利潤按年跌3%，收人亦只微升，不過，在低期望下可能會帶來驚喜。另外，阿里最新報告顯示其雲業務增速超越亞馬遜及微軟，上季又獲美國多家知名對沖基金大舉增持，但今年以來其股價已累升近兩成，今日終隨大市升幅收窄，績前應如何部署呢？

(阿里巴巴官網媒體資料庫)

券商料阿里上季淨利潤跌3% 聚焦營運毛利率指引及回購

綜合券商預測，阿里受累內地新冠疫情防控令部分地區物流曾中斷，以及旗下雲業務增長放緩，但藉成本控制(料淘特、淘菜菜和盒馬減虧)抵銷部分影響，2023財年第三財季非公認會計準則淨利潤料介乎354.05億至495.76億元人民幣，按年下跌20.7%至上升11.1%；中位數432.23億元人民幣，按年下跌3.1%。歸屬普通股股東淨利潤料介乎423.92億至486.37億元人民幣，按年下跌7.4%至上升6.2%；中位數457.95億元人民幣，按年跌0.02%。



另2023財年第三財季非通用會計準則EBITA料介乎449.53億至524.92億元人民幣，按年上升0.3%至17.1%；中位數474.41億元人民幣，按年升5.8%。收人料介乎2431.95億至2551.35億元人民幣，按年升0.3%至5.2%；中位數2448.62億元人民幣，按年升0.9%。市場關注阿里管理層對各業務(電商、本地生活及雲業務)前景營運及毛利率指引，以及會否進一步加碼回購股份。



瑞信：受累疫情料上季收入升1% 受惠成本控制經調整EBITA升7%



瑞信預測，阿里受去年12月疫情影響，上個財季收入按年升1%至2441億元人民幣；受惠成本控制，經調整EBITA料按年升7%至478億元人民幣。料季度客戶服務收入按年跌9%，其中毛交易金額受疫情影響按年跌4%，且因「雙十一」優惠政策，訂單取消及退貨率將高企。料本地生活服務收入按年增7.5%，國際電商業務收入按年升9%。雲業務繼續受網際網路業需求疲弱及主要客戶流失影響。市場將關注阿里把今年盈利率改善目標由穩定轉為取得進展，並關注其雲業務展望，維持「跑贏大市」評級，目標價147元。



摩根士丹利預測，阿里上個財季非通用會計準則EBITA按年升5%至471億元人民幣，收人按年升1%至2449億元人民幣。考慮疫情對季度前半段及去年12月疫情對物流的阻斷，預期季內毛交易總額按年跌3.5%。基於直播銷售增加、「雙十一」附加物品銷售增長及去年12月經濟重啟時感染增加影響商戶交付，均導致訂單取消增加。

阿里雲業務增速超亞馬遜微軟 中信證券：內地中長期競爭中將佔先機



另方面，儘管阿里雲計算服務的規模仍小於兩大巨頭亞馬遜及微軟，但阿里最新報告指，去年第三季公司的雲計算服務共帶來收入148.9億元人民幣(約170.7億港元)，同比增長60%。相比之下，亞馬遜的AWS(Amazon Web Services)同季帶來116億美元(約910.5億港元)收入，同比增長29%。而微軟的智能雲(包括Azure及其他產品)收入為130億美元(約1020.4億港元)，當中Azure收入同比增長48%。《華爾街日報》引述客戶和行業分析師指，中國企業在泰國和印尼等新興市場成功以更低的產品價格取得領先位置。





中信證券稱，從中長期看，內地雲計算必將從資源服務走向精細化發展，以應用和業務為中心的雲原生時代對統一的雲原生基礎設施和軟體雲原生架構提出更高的需求。阿里雲基於雲原生的自有硬體體系結構及配套的操作系統、堅持研發投入帶來的軟體能力以及長期實踐沉澱的行業know-how有望在中長期競爭中佔得先機，預計阿里雲今年收入增長達15%，維持「買入」評級，目標價142元。

林家亨：復常後經濟增長可帶來實質進帳 現價持有很安全

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，阿里最壞時間已過，而內地復常後未來實體經濟必有增長，整個社會經濟改善可為阿里業務帶來實質進帳，現價持有安全性很高，跌回80至90元機會極微。另阿里大股東亦無提到將來要減持，故比其他有大股東準備減持的ATMX股份(阿里、騰訊、美團、小米)值博率更高。策略上，起碼可等其升至保歷加通道中軸線約107元才考慮是否沽貨，屆時應會有一番拉鋸，但料往後不難升到110至115元。

值得一提，對沖基金向美國證券交易委員會(SEC)提交的13F文件顯示，電影《沽注一擲》主角原型、傳奇對沖基金經理布瑞(Michael Burry)管理的Scion Asset Management，上季增持5萬份阿里美國存託股票(ADS)及7.5萬份京東(09618)ADS。美資科技股對沖基金Coatue Management上季分別淨買入122.2萬股京東及479.6萬股阿里，另一美資對沖基金Farallon Capital Management季內亦增持219.7萬股阿里。

阿里收市升1.19%報102.1元，最多升4.46%至105.4元，成交44.72億元。其他科技股亦普遍造好，騰訊(00700)升1.49%報382.6元，京東升5.25%報212.6元，美團(03690)升1.65%報148.3元，小米(01810)升0.77%報13.14元，惟百度(09888)跌0.67%報148.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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