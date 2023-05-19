《嚟緊炒D乜》小米下周派季度成績單 長線目標價27銀

小米集團(01810)下周三(24日)公布截至3月31日止第一季度業績，小米主要從事研發及銷售智能手機、物聯網及生活消費產品，以及提供互聯網服務。

(資料圖片)



截至2022年12月31日止年度業績，小米錄得純利24.74億人仔，按年大減87.2%。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年倒退61.4%至85.18億人仔，勝預期。期內，收入2800.44億人仔，按年倒退14.7%；毛利475.77億人仔，減少18.3%。



小米集團於2022年智能手機分部收入按年減少19.9%至1672.17億人仔，主要由於智能手機出貨量減少，惟部分被智能手機平均售價(ASP)增加所抵銷。智能手機出貨量減少20.9%至1.5億部；智能手機的ASP按年增1.3%至1111.3元人仔。



期內，IoT與生活消費產品分部收入減少6.1%至798億人仔；互聯網服務分部收入微增0.4%至283億人仔。全球米柚(MIUI)月活躍用戶數達5.82億，按年增14.4%。截至2022年12月31日，AIoT平台已連接的IoT設備數達到5.89億，按年增長35.8%。



研發支出大增 因開發智能電動車



2022年，小米的研發開支增加21.7%至160億人仔，主要由於智能電動車等創新業務費用增加，預計2022至2026年五年總研發投入逾1000億人仔。集團維持2024年上半年智能電動汽車正式量產的目標不變。



於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為276.07億人仔，借款總額為236億人仔。



技術走勢方面，小米股價於今年2月高見14.1銀後反覆回落，3月中低見10.76銀，5月初低見10.64銀，今日低見10.84銀後，均出現反彈，錢駿建議現水平10.88銀買入，首站有望挑戰14.1銀，中線以17銀為目標，長線以27銀為最終獲利目標，此為2021年1月至8月橫行區阻力位所在，跌穿10銀止蝕。

小米今日(19日)跌1.09%收報10.86銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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