港股已累積一定反彈幅度，短線仍上望19600點水平

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

市場關注本周公布的美國消費物價指數（CPI），料將左右聯儲局本周三（14日）公布的議息結果。據芝商所（CME）Fed Watch工具顯示，現時仍有近三成交易員認為需加息，上周澳洲、加拿大央行都出乎市場預料加息0.25厘，料聯儲局為市場帶來「驚喜」的機會有多大？港股雖已連升兩周，但升幅及成交都遠未達標，如何判斷本周恒指走勢？蔚來 (09866)首季收入增近8%，遜預期；經調整淨虧損則逾41億元，好過市場預期；市場如何解讀？轉虧為盈之路仍遙遙無期？內銀股近期在人行減息降準憧憬下急彈，惟內地經濟恢復進度受市場質疑，恐拖累內銀股下半年表現？以收息為目標的投資者，宜吼內銀或其他高息股？夏季消費旺季將至，現時屬部署啤酒股良機？市場憧憬新一波扶持內需政策將出台，或有望進一步進動啤酒股等內需行業發展？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他中特估相關新聞：

中證監再提中特估，若博翻炒估值修復，邊個板塊可部署？

《中國要聞》央媒點名三大電訊商借送手機等禮品為由誘客戶貸款

《中國要聞》國鐵集團聲明否認設「八縱八橫」Ａｐｐ集資：已報案

《外資精點》富瑞：中興於中移動集採中標份額遜預期，評級買入

【債務風險】山東濰坊與建行簽約自救，建行三年內新增融資５百億

《Ａ股焦點》海利爾急挫，支付分紅的銀行戶口被凍，資金來源受查

其他車股相關新聞：

蔚來虧損擴大股價反飆升，績曳大行紛降目標買唔過！

《午市前瞻》恒指20天線代表性不大 蔚來小鵬不宜跟手撈底

【大行炒D乜】蔚來虧損擴大，大行即降目標價

小鵬：Ｇ６預售３天預訂用戶逾２﹒５萬人，售價逾２２萬人幣起

《Ａ股焦點》國產車出海勁，汽車配件股掀漲停潮

《行業數據》中汽協：５月汽車企業出口同比增５８﹒７％

《Ａ股焦點》寧德時代走高，透露新電池快充１０分續航４００公里

《外資精點》富瑞：蔚來首季業績遜預期，降目標價至５２﹒７４元

《外資精點》摩通對蔚來首季績差不感意外，料下半年表現仍遜指引

《汽車新勢力》蔚來全系降價３萬元，取消免費換電標準用車權益

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！