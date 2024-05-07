  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

HK EXPRESS | 傳HK Express改行李政策，香港快運：有消息將盡快公布

07/05/2024

．網上有傳言指，香港快運(HK Express)將會修改行李政策，最平fare class的乘客不可攜帶行李喼，而寄艙行李則改為按件數收費，惟未知新措施實施時間

．對於有關傳言，香港快運回應指，該公司暫時未有相關資料提供，有消息將盡快公布

 

行李政策 | 傳HK Express改行李政策，香港快運：有消息將儘快公布

 

　　網上有傳言指，香港快運(HK Express)將會修改行李政策，最平fare class的乘客不可攜帶行李喼，而寄艙行李則改為按件數收費，惟未知新措施實施時間。

推薦閱讀：

【俄烏開戰】普京日內第五次宣誓就職總統，俄核演習威懾北約

俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統......

 

【香港要聞】輸內地香港製造食品本月21日起實施便利通關新安排

食環署食安中心發言人今日表示，有關《輸內地香港製造食品安全監管及口岸便利通關合作協議》的新措將於5月21日推出......

　　對於有關傳言，香港快運回應指，該公司暫時未有相關資料提供，有消息將盡快公布。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-05-07｜港股若回調可低吸？｜光伏股升勢屬「虛火」？｜中芯現雙底或回升？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00973

L'OCCITANE

32.350

異動股

01632

民商創科

0.198

異動股

02511

君聖泰醫藥－Ｂ

7.310

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00973 L'OCCITANE
  • 32.350
  • 01329 首創鉅大
  • 0.480
  • 02800 盈富基金
  • 18.410
  • 01876 百威亞太
  • 11.000
  • 01913 普拉達
  • 64.350
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 91.550
  • 目標︰$101.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.150
  • 目標︰$85.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 108.400
  • 目標︰$145.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.750
  • 目標︰$7.17
  • 00038 第一拖拉機股份
  • 8.840
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.410
  • 00700 騰訊控股
  • 361.400
  • 00005 滙豐控股
  • 70.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.150
  • 00388 香港交易所
  • 258.000
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 8.580
  • 目標︰$10.90
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.950
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 16.200
  • 目標︰$19.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.100
即時重點新聞

08/05/2024 17:14  港交所(388)將就10隻港股推每周期權合約，擬年底推出

08/05/2024 16:36  《盤後部署》港股回吐逾百點，商湯挫一成半，AI股不宜過份悲觀

08/05/2024 16:13  恒指收跌165點報18313，龍湖瀉7.6%小米逆市升近7%

08/05/2024 14:51  港鐵：7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務進行工程

08/05/2024 14:25  【外圍經濟】被指應對日圓貶值失策，植田和男慘被首相「照肺」

08/05/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒９億元，買理想沽滙控

08/05/2024 08:36  【大行炒Ｄ乜】花旗削中銀目標價兩成，中信里昂上調多家內銀目標

03/05/2024 10:34  《嚟緊炒Ｄ乜》舜宇光學出現見底回升形態，中線目標價７２銀

08/05/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８４，隔夜拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美再收緊封鎖華為，4月新能源車銷售零增長，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百威亞太首季盈利倒退，青啤績後獲券商唱好，啤酒股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日圓 | 被指應對日圓貶值失策，植田和男慘被首相「照肺」新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

如何找出自己的Personal Color？個人色彩分析服務良莠不齊！色彩系統有多少種類？色彩顧問的工作服也有特別規格？
人氣文章

小薯茶水間

停車場收費 | 政府轄下11個停車場6月加價！最多加$150！邊個停車場時租最貴？最平最貴相差$10！即睇停車場加價詳情
人氣文章

威少看世界．張少威

校園抗議升級，有助特朗普「箍票」
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分手二三事：合租同居、聯名戶口是愛情中的最大陷阱！共識地預備「分後事」才是上策？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

以視覺與聽覺與美酒作Pairing，讓音樂與藝術昇華品酒體驗！KRUG如何以藝術和音樂詮釋香檳故事？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京創新拉麵店顛覆傳統！羊肉豬骨濃湯底+現場即製新鮮麵條，羊肉控必試魚+羊拉麵！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
1+1 傳承愛新文章
人氣文章
香港乳癌新症逾5千宗！營養師推介12種食物減患乳癌風險28％！一款食物同時預防4種癌症？睇埋自我檢查乳房方法
人氣文章
公院門診「等就3個鐘，睇就3分鐘」？公院醫生長文公開診症真相：每日流程如打仗
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2024 19:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事08/05/2024
神州經脈 | 美再收緊封鎖華為，4月新能源車銷售零增長，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金