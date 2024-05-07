HK EXPRESS | 傳HK Express改行李政策，香港快運：有消息將盡快公布

．網上有傳言指，香港快運(HK Express)將會修改行李政策，最平fare class的乘客不可攜帶行李喼，而寄艙行李則改為按件數收費，惟未知新措施實施時間

．對於有關傳言，香港快運回應指，該公司暫時未有相關資料提供，有消息將盡快公布

網上有傳言指，香港快運(HK Express)將會修改行李政策，最平fare class的乘客不可攜帶行李喼，而寄艙行李則改為按件數收費，惟未知新措施實施時間。

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對於有關傳言，香港快運回應指，該公司暫時未有相關資料提供，有消息將盡快公布。

撰文：經濟通採訪組

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