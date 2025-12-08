  • 會員
溫傑：港股整體氣氛及政策憧憬升溫惟成交不配合，維持年內高位已見看法不變

08/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　內地降險企持股風險因子或釋放千億元入市資金，中證監提出券商適度加槓桿，股市後市有何去向？


 
　　另外，百度(09888)正就擬議昆侖芯的分拆及上市進行評估，科技相關股再有睇頭？

 

其他信達生物相關新聞：
信達生物｜今染藍即急挫逾8%，難逃「魔咒」未宜沾手抑定要趁機吸？
《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶增強了攻勢
信達生物(01801) 7款創新產品納入新版國家醫保藥品目錄


其他券商股相關新聞：
券商股 | 中證監擬對優質券商適當鬆綁，中資券商股逆市造好可以點揀？
港股 | 午市前瞻 | 日央議息前料恒指波動有限 內地券商鬆綁監管仍待細則公布
《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.62%，創業板飆逾3%
《Ａ股焦點》券商股領漲，興業證券升停，中證監將對優質機構「鬆綁」
《異動股》華泰、國泰海通升近4%，中證監擬放寬優質券商槓桿限制

