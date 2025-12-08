溫傑：港股整體氣氛及政策憧憬升溫惟成交不配合，維持年內高位已見看法不變

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

內地降險企持股風險因子或釋放千億元入市資金，中證監提出券商適度加槓桿，股市後市有何去向？





另外，百度(09888)正就擬議昆侖芯的分拆及上市進行評估，科技相關股再有睇頭？

