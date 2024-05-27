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垃圾徵費 | 消息指垃圾徵費8月不如期實施，考慮向公屋戶派指定袋

27/05/2024

．垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發，作教育用途

．政府今午將在立法會交代政策未來路向

 

垃圾徵費 | 消息指垃圾徵費8月不如期實施，考慮向公屋戶派指定袋

 

　　垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發，作教育用途；政府今午將在立法會交代政策未來路向。

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　　消息指當局8月不會如期實施垃圾徵費，亦不會訂立具體的實施日期，但料會交代下一步做法。不少議員支持暫緩政策及不用提出具體實施日期，立法會議員李慧琼昨表示同意政府暫緩垃圾徵費，她指相信政府已掌握坊間普遍的民意及有關事實的困難，但認為即使暫緩也不應該停止減廢，期待政府提出一個務實可行、繼續推行循環再造的路綫圖及時間表，同時也應利用好民間對於回收的熱情，增加配套措施。


　　立法會議員江玉歡指，大部分市民對政策仍有保留且配套仍未完善，暫緩是合適的決定，但認為不應延後太久，若社會環保意識「攤凍」，強調並非好事。


　　立法會議員田北辰則認為政府應如期8月推行徵費，並設一年寬限期，其間全民派袋，一年後才就違規行為執法，未來一年亦應做好宣傳教育及完善回收配套。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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