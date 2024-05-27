垃圾徵費 | 消息指垃圾徵費8月不如期實施，考慮向公屋戶派指定袋

．垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發，作教育用途

．政府今午將在立法會交代政策未來路向

垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發，作教育用途；政府今午將在立法會交代政策未來路向。

推薦閱讀：

【以巴衝突】無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

聯合國國際法院上周頒布裁決，下令以色列立即停止在加沙走廊拉法地區的軍事行動。但以軍隨即於周日（26日）晚間.......

沙田污水處理廠臭味傳遍區內，渠務署稱已完成清理工作

沙田污水處理廠周日(26日)發生喉管發生故障，導致臭味傳遍整個沙田及馬鞍山區。渠務署解釋.......

消息指當局8月不會如期實施垃圾徵費，亦不會訂立具體的實施日期，但料會交代下一步做法。不少議員支持暫緩政策及不用提出具體實施日期，立法會議員李慧琼昨表示同意政府暫緩垃圾徵費，她指相信政府已掌握坊間普遍的民意及有關事實的困難，但認為即使暫緩也不應該停止減廢，期待政府提出一個務實可行、繼續推行循環再造的路綫圖及時間表，同時也應利用好民間對於回收的熱情，增加配套措施。



立法會議員江玉歡指，大部分市民對政策仍有保留且配套仍未完善，暫緩是合適的決定，但認為不應延後太久，若社會環保意識「攤凍」，強調並非好事。



立法會議員田北辰則認為政府應如期8月推行徵費，並設一年寬限期，其間全民派袋，一年後才就違規行為執法，未來一年亦應做好宣傳教育及完善回收配套。

撰文：經濟通採訪組

2024-05-27｜東亞市場資金洗牌？｜私有化＝炒作因素？｜領展業績前瞻｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】政府宣布垃圾徵費暫緩，未來將繼續推廣回收及減廢，你認為幾時先係垃圾徵費嘅時機？► 立即投票