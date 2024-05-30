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PWC | 中國據報擬對羅兵咸處以至少十億人幣罰款，或暫停其中國部分業務

30/05/2024

．據《彭博》引述知情人士指，中國考慮對中國恒大(03333)前核數師羅兵咸永道(PwC)處以創紀錄罰款，並暫停其在中國的部分業務

．知情人士表示，中國財政部可能最快本周宣布對羅兵咸永道的行政處罰決定，羅兵咸永道可能面臨至少10億元人民幣的罰款

 

PWC | 中國據報擬對羅兵咸處以至少十億人幣罰款，或暫停其中國部分業務

 

　　據《彭博》引述知情人士指，中國考慮對中國恒大(03333)前核數師羅兵咸永道(PwC)處以創紀錄罰款，並暫停其在中國的部分業務。

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　　知情人士表示，中國財政部可能最快本周宣布對羅兵咸永道的行政處罰決定，羅兵咸永道可能面臨至少10億元(人民幣．下同)的罰款，這將遠超2023年中國對德勤處以的2.12億元罰款，勢將創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。


　　知情人士稱，財政部的行政處罰可能還包括暫停羅兵咸永道在中國的部分業務，處罰決定尚未最終確定，仍存變數。中國財政部和羅兵咸永道未就報道回應。


　　恒大地產被指2019年和2020年兩年虛增收入逾5600億元，中國當局據悉此前開始調查羅兵咸永道在中國恒大集團會計做法上扮演的角色。


　　此前有報道指，在涉及中國恒大的調查後，羅兵咸永道單在本月已流失5家中國客戶，而過去兩年已累計停止為十多家中國企業提供審計服務。根據近期公布，中國太平(00966)、招行(03968)、中國中鐵集團、中國電子華大科技和東方飲料集團均轉換會計師事務所。

 

撰文:經濟通採訪組

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