阿里巴巴 | 阿里上季料少賺6%，利潤或將受壓，關注股東回報

．阿里巴巴將於下周二(14日)公布截至2024年3月31日止的2024財年第四財季以及全年業績

．據《彭博》綜合券商預測，阿里第四財季非公認會計準則淨利潤料介乎202.06億至369.63億元人民幣，以中位數256.72億元人民幣計，較上財年同期跌約6.2%

阿里巴巴(09988)將於下周二(14日)公布截至2024年3月31日止的2024財年第四財季以及全年業績。據《彭博》綜合券商預測，阿里第四財季非公認會計準則淨利潤料介乎202.06億至369.63億元(人民幣．下同)，以中位數256.72億元計，較上財年同期跌約6.2%；季度收入預測中位數為2197.18億元，按年增長5.5%。

推薦閱讀：

據《彭博》引述消息指，中國政府考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅.......

第5次出任俄羅斯總統的普京，於莫斯科當地時間周四（9日）上午在紅場閱兵，紀念衛國戰爭勝利79周年.......

2024財年全年，非公認會計準則淨利潤預測中位數為1601.35億元，按年增長約13.3%；全年收入預測中位數為9392.17億元，增長8.1%。



阿里巴巴在2024財年可謂重新出發，但同時仍需面對宏觀環境帶來的多重壓力。隨著人行於2023年7月初對螞蟻集團及旗下機構罰款71.23億元，監管風暴終告一段落；不過，阿里「1+6+N」的組織變革卻在估值被低估下阻力重重，繼阿里雲分拆工作被叫停，盒馬暫緩上市計劃，集團亦於今年3月宣布撤回菜鳥IPO申請，意味著分拆大計暫時落空。



大行普遍對阿里擱置分拆上市計劃不感意外，但集團無法透過分拆業務釋放價值，認為股東回購仍將是股東最關注的重點，同時預期阿里繼續投資於用戶體驗等，或將影響未來利潤表現。



*摩通料阿里收入初步復甦*



摩根大通將阿里巴巴2024及25財年的經調整每股盈利預測分別下調3%及6%，因集團加大對核心業務，包括電商及雲端的投資。另外，集團的客戶管理收入(CMR)增長加速，該行亦預期國際電商及菜鳥的收入在未來至少兩年，會維持雙位數增長。基於以上收入增長復甦的初期指標，該行建議投資者趁股價疲弱時伺機吸納，維持「增持」評級。





*經調整EBITA料短中期受壓，GMV增長有望提速*



花旗發表研報指，受阿里再投資用戶體驗、國際數字商業集團(AIDC)的持續投入及雲業務的影響，預期經調整EBITA或將於短中期受壓。而得益於阿里巴巴透過低價策略帶動客戶需求及消費頻率，相信其訂單數量以及商品成交金額(GMV)增長將有望重新提速，意味著阿里季度GMV與國家統計局線上銷售的增長差距將有所收窄。不過，由於淘寶的增長轉為快於天貓，儘管CMR增長將有所提速，但增速仍稍為遜於GMV增長。





*大摩料阿里收益率達8%*



摩根士丹利則看好阿里將持續向股東釋放回報，稱集團在第四財季累計回購48億美元，相較第一至三財季平均每季回購26億美元，步伐明顯加快。阿里在過去12個月共回購125億美元，考慮到2023財年派息共25億美元，預期2024財年收益率達8%。



滙證報告則提到，股東回報仍是投資者關注重點，阿里計劃至2027年3月底財年回購規模加碼250億美元，集團去年度透過回購及派息，向股東共回饋135億美元，若集團拋售非核心資產進程加快，股東回購料進一步提升，預期收益率達7%至8%。

表列各大行對阿里的最新評級及目標價:

大行 評級 目標價(元) 花旗 買入 122 滙證 買入 111 富瑞 買入 110 大和 買入 103 高盛 買入 99 摩根大通 增持 95

撰文:經濟通採訪組

2024-05-09｜分析內地進出口數據｜中美關係有新進展？｜拆解百濟神州業績 #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情